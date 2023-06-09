VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri I Hekimce 19 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Akciğer Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce

SMA hastalığı nedir? SMA hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?

SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı nasıl önlenebilir? Çocuklarda obezite rahatsızlığı nasıl önlenir? Çölyak hastalığının çocuklarda etkileri nelerdir? Bebeklerde göbek bağı ne zaman düşer? Bütün bu soruların cevabı Hekimce'de..

Hekimce'de bu hafta çocuk sağlığı ve çocuk hastalıkları konuşuldu.

Ayşe Coşkun'un sunumu ile Hekimce 16. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Vefik Arıca konuk oldu.

00:00 Hekimce

07:00 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

10:00 Çocuklarda Görülen Hastalıklar Neler?

23:00 Ebeveynler Çocukların Rahatsızlıklarını Nasıl Anlayabilir?

29:00 Çocuk Hastalıklarında İlk Müdahale Nasıl Olmalı?

31:00 Ani Bebek Ölüm Sendromu Nedir?

40:00 SMA Hastalığı Nedir?

48:00 SMA Hastalığının Tedavi Yöntemleri

01:05:00 Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Önlenir?

01:12:00 Bebeklerde Bıngıldak Ne Zaman Kapanır?

01:17:00 Bebeklerin Kafatasında Şekil Bozuklukları

01:24:00 Bebek Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

01:27:00 Bebeklerde Tedavisi Olan Hastalıklar

01:30:00 Anne Sütü Yeterli Değilse Ne Yapılmalı?

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