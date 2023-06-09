Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce

SMA hastalığı nedir? SMA hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?

SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı nasıl önlenebilir? Çocuklarda obezite rahatsızlığı nasıl önlenir? Çölyak hastalığının çocuklarda etkileri nelerdir? Bebeklerde göbek bağı ne zaman düşer? Bütün bu soruların cevabı Hekimce'de..

Hekimce'de bu hafta çocuk sağlığı ve çocuk hastalıkları konuşuldu.

Ayşe Coşkun'un sunumu ile Hekimce 16. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Vefik Arıca konuk oldu.

00:00 Hekimce

07:00 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

10:00 Çocuklarda Görülen Hastalıklar Neler?

23:00 Ebeveynler Çocukların Rahatsızlıklarını Nasıl Anlayabilir?

29:00 Çocuk Hastalıklarında İlk Müdahale Nasıl Olmalı?

31:00 Ani Bebek Ölüm Sendromu Nedir?

40:00 SMA Hastalığı Nedir?

48:00 SMA Hastalığının Tedavi Yöntemleri

01:05:00 Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Önlenir?

01:12:00 Bebeklerde Bıngıldak Ne Zaman Kapanır?

01:17:00 Bebeklerin Kafatasında Şekil Bozuklukları

01:24:00 Bebek Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

01:27:00 Bebeklerde Tedavisi Olan Hastalıklar

01:30:00 Anne Sütü Yeterli Değilse Ne Yapılmalı?