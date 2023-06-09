Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığının tedavi yöntemleri nelerdir?
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı nasıl önlenebilir? Çocuklarda obezite rahatsızlığı nasıl önlenir? Çölyak hastalığının çocuklarda etkileri nelerdir? Bebeklerde göbek bağı ne zaman düşer? Bütün bu soruların cevabı Hekimce'de..
Hekimce'de bu hafta çocuk sağlığı ve çocuk hastalıkları konuşuldu.
Ayşe Coşkun'un sunumu ile Hekimce 16. bölümü ile sizlerle...
Hekimce'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Vefik Arıca konuk oldu.
00:00 Hekimce
07:00 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
10:00 Çocuklarda Görülen Hastalıklar Neler?
23:00 Ebeveynler Çocukların Rahatsızlıklarını Nasıl Anlayabilir?
29:00 Çocuk Hastalıklarında İlk Müdahale Nasıl Olmalı?
31:00 Ani Bebek Ölüm Sendromu Nedir?
40:00 SMA Hastalığı Nedir?
48:00 SMA Hastalığının Tedavi Yöntemleri
01:05:00 Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Önlenir?
01:12:00 Bebeklerde Bıngıldak Ne Zaman Kapanır?
01:17:00 Bebeklerin Kafatasında Şekil Bozuklukları
01:24:00 Bebek Sağlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler
01:27:00 Bebeklerde Tedavisi Olan Hastalıklar
01:30:00 Anne Sütü Yeterli Değilse Ne Yapılmalı?