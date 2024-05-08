VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Spor ve Spor Yöntemleri | Hekimce 08 Mayıs 2024 41. Bölüm
Grip Türleri ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 08 Mayıs 2024 40. Bölüm
Parkinson Hastalığı ve Alzheimer | Hekimce 08 Mayıs 2024 39. Bölüm
Turkovac ve Ortopedi Hastalıkları | Hekimce 07 Mayıs 2024 37. Bölüm
Turkovac Aşısı ve Apandisit | Hekimce 07 Mayıs 2024 36. Bölüm
Uykusuzluk Problemi | Hekimce 07 Mayıs 2024 35. Bölüm
AIDS ve Engelli Olmak | Hekimce 07 Mayıs 2024 34. Bölüm
Saç Dökülmesi | Hekimce 07 Mayıs 2024 33. Bölüm
Dermotolojik Hastalıklar | Hekimce 07 Mayıs 2024 32. Bölüm
Ağız ve Diş Sağlığı | Hekimce 06 Mayıs 2024 31. Bölüm
Koah Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı | Hekimce 06 Mayıs 2024 30. Bölüm
Diyabet Hastalığı | Hekimce 04 Mayıs 2024 29. Bölüm
Organ Bağışı ve Kızılay | Hekimce 04 Mayıs 2024 28. Bölüm
Hasta Hakları | Hekimce 04 Mayıs 2024 27. Bölüm
Beslenme Türleri | Hekimce 17 Ağustos 2023 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 23. Bölüm
Jinekolojik Kanserler | Hekimce 16 Temmuz 2023 22. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 16 Temmuz 2023 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 16 Temmuz 2023 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 14. Bölüm
İslam'da Tıp Tarihi | Hekimce 16 Temmuz 2023 13. Bölüm
Kulak, Burun ve Boğaz Enfeksiyonları | Hekimce 16 Temmuz 2023 12. Bölüm
Göz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 11. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 16 Temmuz 2023 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 1. Bölüm

Grip Türleri ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce

Solunum yolu ile bulaşan hastalıklarda maskenin önemi

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. İlyas Dökmetaş'ın katkılarıyla Hekimce 40. bölümü ile sizlerle...

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