Gıda Hijyeni ve Beslenme | Hekimce

Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Uzman Diyetisyen Zeynep Altuncu konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

10:00 Gıda hijyeni ve beslenme

16:00 Kurban eti nasıl tüketilmeli?

20:30 Taze kesilmiş etin pişirilme koşulları

37:00 Gıda hijyeni ve beslenme

42:00 Kurban eti nasıl tüketilmeli?

48:00 Yemekten hemen önce içilen su zararlı mı?

58:00 Sindirim sağlığı için su tüketimi nasıl olmalı?

01:01:00 Su orucu tutmanın riskleri neler?

01:12:00 Sindirim problemlerinin vücut ağırlığına etkisi

01:26:00 Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için nelere dikkat edilmeli?

01:36:00 Çapraz bulaşma nedir?

01:40:00 Bulaş riskine karşı alınacak önlemler