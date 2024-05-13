Bir Tamamlayıcı Tıp Tedavisi: Homeopati | Hekimce

Homeopati Tedavisi ve Uygulaması

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Op. Dr. Emine Aylin Atakır, Eczacı Nimet Çetinkaya konuk oldu.

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce sizlerle...

00:00 Hekimce

04:00 Bir tamamlayıcı tıp tedavisi: Homeopati

15:00 Homeopatinin Temel İlkesi: Benzer Benzeri İyileştirir

19:00 Homeopati Tedavisi Plasebo Etkisi Yaratıyor Olabilir mi?

25:00 Homeopati Tedavisi ve Uygulaması

27:00 Homeopati ilaçları kullanırken nelere dikkat edilmeli?

42:00 İnsanı her yönüyle inceleyen bir tedavi: Homeopati

56:00 Bir tamamlayıcı tıp tedavisi: Homeopati

01:00:00 Homeopati ilaçları nasıl hazırlanır?

01:18:00 Homeopati hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?

01:30:00 Homeopati muayenesi nasıl gerçekleşir?