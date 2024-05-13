Bir Tamamlayıcı Tıp Tedavisi: Homeopati | Hekimce
Homeopati Tedavisi ve Uygulaması
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Op. Dr. Emine Aylin Atakır, Eczacı Nimet Çetinkaya konuk oldu.
Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce sizlerle...
00:00 Hekimce
04:00 Bir tamamlayıcı tıp tedavisi: Homeopati
15:00 Homeopatinin Temel İlkesi: Benzer Benzeri İyileştirir
19:00 Homeopati Tedavisi Plasebo Etkisi Yaratıyor Olabilir mi?
25:00 Homeopati Tedavisi ve Uygulaması
27:00 Homeopati ilaçları kullanırken nelere dikkat edilmeli?
42:00 İnsanı her yönüyle inceleyen bir tedavi: Homeopati
56:00 Bir tamamlayıcı tıp tedavisi: Homeopati
01:00:00 Homeopati ilaçları nasıl hazırlanır?
01:18:00 Homeopati hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?
01:30:00 Homeopati muayenesi nasıl gerçekleşir?