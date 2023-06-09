Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce
Bu bölüme Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu konuk oldu.
Üroloji hangi hastalıklarla ilgilenir? Prostat kanserinde erken tanı nasıl konur? Mesane kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Böbrek kanserinde böbreği almak gerekir mi? Hekimce'de bu hafta kanser türlerinden prostat, mesane ve böbrek kanserleri konuşuldu.
Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu konuk olduğu Hekimce 21. bölümüyle sizlerle...
00:00 Hekimce
03:20 Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi
04:30 Prostat Kanseri Nedir?
06:55 Prostat Kanseri Kimlerde Görülür?
07:30 Prostat Kanserinin Belirtileri Neler?
12:00 Prostat Kanserinde Erken Tanının Önemi
14:00 Prostatın Büyüme Evreleri
17:00 Prostat Kanserinde Tanı Nasıl Konur?
20:00 Prostat Kanserinin Tedavi Yöntemleri
23:00 Prostat Kanserinde En Etkili Yöntemler Neler?
26:00 Prostat Kanseri Tedavisinde Neler Uygulanıyor?
28:00 Prostat Kanserinde En Etkili Yöntemler Neler?
31:00 Prostat Kanserinde Ameliyat Tedavisi
35:00 Prostat Kanserinin Yayılma Hızı Nasıl Gerçekleşir?
45:00 Prostat Kanserinde Kullanılan Robotik Tedavi Yöntemleri
59:00 Robotik Cerrahi Hastanın mı Hekimin mi Tercihine Bırakılıyor?
01:01:30 Ürolojinin İlgilendiği Kanser Türleri
01:03:00 Mesane Tümöründe Sigaranın Etkisi
01:08:00 Mesane Kanserinin Tanısı Prostat Kanserinden Daha Kolay
01:12:00 Mesane Tümöründe Mesaneyi Almadan Lokal Tedavi Mümkün mü?
01:17:00 Tümörde Mesane Alınması Hangi Aşamada Gerçekleşiyor?
01:21:00 Mesaneyi Nasıl Koruyabiliriz?
01:30:00 Böbrek Kanserlerinin Evreleri
01:38:00 Kaç Tür Böbrek Tümörü Var?
01:50:00 Böbrek Taşı Neden Oluşur?