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Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce

Bu bölüme Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu konuk oldu.

Üroloji hangi hastalıklarla ilgilenir? Prostat kanserinde erken tanı nasıl konur? Mesane kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Böbrek kanserinde böbreği almak gerekir mi? Hekimce'de bu hafta kanser türlerinden prostat, mesane ve böbrek kanserleri konuşuldu.

Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu konuk olduğu Hekimce 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 Hekimce

03:20 Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi

04:30 Prostat Kanseri Nedir?

06:55 Prostat Kanseri Kimlerde Görülür?

07:30 Prostat Kanserinin Belirtileri Neler?

12:00 Prostat Kanserinde Erken Tanının Önemi

14:00 Prostatın Büyüme Evreleri

17:00 Prostat Kanserinde Tanı Nasıl Konur?

20:00 Prostat Kanserinin Tedavi Yöntemleri

23:00 Prostat Kanserinde En Etkili Yöntemler Neler?

26:00 Prostat Kanseri Tedavisinde Neler Uygulanıyor?

28:00 Prostat Kanserinde En Etkili Yöntemler Neler?

31:00 Prostat Kanserinde Ameliyat Tedavisi

35:00 Prostat Kanserinin Yayılma Hızı Nasıl Gerçekleşir?

45:00 Prostat Kanserinde Kullanılan Robotik Tedavi Yöntemleri

59:00 Robotik Cerrahi Hastanın mı Hekimin mi Tercihine Bırakılıyor?

01:01:30 Ürolojinin İlgilendiği Kanser Türleri

01:03:00 Mesane Tümöründe Sigaranın Etkisi

01:08:00 Mesane Kanserinin Tanısı Prostat Kanserinden Daha Kolay

01:12:00 Mesane Tümöründe Mesaneyi Almadan Lokal Tedavi Mümkün mü?

01:17:00 Tümörde Mesane Alınması Hangi Aşamada Gerçekleşiyor?

01:21:00 Mesaneyi Nasıl Koruyabiliriz?

01:30:00 Böbrek Kanserlerinin Evreleri

01:38:00 Kaç Tür Böbrek Tümörü Var?

01:50:00 Böbrek Taşı Neden Oluşur?

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