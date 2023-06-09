Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce

Bu bölüme Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu konuk oldu.

Üroloji hangi hastalıklarla ilgilenir? Prostat kanserinde erken tanı nasıl konur? Mesane kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Böbrek kanserinde böbreği almak gerekir mi? Hekimce'de bu hafta kanser türlerinden prostat, mesane ve böbrek kanserleri konuşuldu.

Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu konuk olduğu Hekimce 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 Hekimce

03:20 Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi

04:30 Prostat Kanseri Nedir?

06:55 Prostat Kanseri Kimlerde Görülür?

07:30 Prostat Kanserinin Belirtileri Neler?

12:00 Prostat Kanserinde Erken Tanının Önemi

14:00 Prostatın Büyüme Evreleri

17:00 Prostat Kanserinde Tanı Nasıl Konur?

20:00 Prostat Kanserinin Tedavi Yöntemleri

23:00 Prostat Kanserinde En Etkili Yöntemler Neler?

26:00 Prostat Kanseri Tedavisinde Neler Uygulanıyor?

28:00 Prostat Kanserinde En Etkili Yöntemler Neler?

31:00 Prostat Kanserinde Ameliyat Tedavisi

35:00 Prostat Kanserinin Yayılma Hızı Nasıl Gerçekleşir?

45:00 Prostat Kanserinde Kullanılan Robotik Tedavi Yöntemleri

59:00 Robotik Cerrahi Hastanın mı Hekimin mi Tercihine Bırakılıyor?

01:01:30 Ürolojinin İlgilendiği Kanser Türleri

01:03:00 Mesane Tümöründe Sigaranın Etkisi

01:08:00 Mesane Kanserinin Tanısı Prostat Kanserinden Daha Kolay

01:12:00 Mesane Tümöründe Mesaneyi Almadan Lokal Tedavi Mümkün mü?

01:17:00 Tümörde Mesane Alınması Hangi Aşamada Gerçekleşiyor?

01:21:00 Mesaneyi Nasıl Koruyabiliriz?

01:30:00 Böbrek Kanserlerinin Evreleri

01:38:00 Kaç Tür Böbrek Tümörü Var?

01:50:00 Böbrek Taşı Neden Oluşur?