Çocuklarda Göz Kusurları ve Şaşılık | Hekimce
Şaşılık tedavisinde cerrahi müdahale nasıl gerçekleşiyor?
Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Betül Tuğcu konuk oldu.
00:00 Hekimce
02:00 Çocuklarda göz kusurları ve şaşılık
04:00 Çocuklarda en sık rastlanılan görme bozuklukları
06:40 Görme bozuklukları okul başarısını etkiler mi?
09:30 Çocuklarda miyop hastalığının sebepleri nelerdir?
11:45 Çocuk göz sağlığında anne babaların dikkat etmesi gereken hususlar
14:30 Çocuklarda göz bozukluklarına risk faktörü oluşturacak nedenler
16:15 Göz sağlığını tehtit eden etkenler neler?
18:20 Çocuklarda göz muayenesi nasıl gerçekleştiriliyor?
19:30 Her göz kayması şaşılık mıdır?
22:30 Çocuklarda şaşılık ve tedavisi
29:15 Görme olayı nasıl gerçekleşiyor?
31:15 Şaşılık teşhisi nasıl konulur?
58:15 Çocuklarda şaşılık ve tedavisi
01:00:00 Şaşılık tedavisinde botoks yöntemi
01:07:00 Şaşılık tedavisinde botoks yönteminin avantajları
01:16:00 Tedavi sonrasında şaşılığın devam etme durumu var mı?
01:21:21 Şaşılık tedavisinde cerrahi müdahale nasıl gerçekleşiyor?
01:28:00 Şaşılık tedavisinde ameliyat sonraki süreç nasıl ilerliyor?