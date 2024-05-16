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Çocuklarda Göz Kusurları ve Şaşılık | Hekimce 16 Mayıs 2024 78. Bölüm
Doğru Emzirmenin Püf Noktaları Nelerdir? | Hekimce 16 Mayıs 2024 77. Bölüm
Dil ve Konuşma Bozuklukları | Hekimce 16 Mayıs 2024 76. Bölüm
Kalp Sağlığını Korumanın Önemi | Hekimce 15 Mayıs 2024 75. Bölüm
Sağlıklı Yaşam İçin: Eliminasyon Diyeti ve Detoks | Hekimce 15 Mayıs 2024 74. Bölüm
Halk Sağlığı | Hekimce 15 Mayıs 2024 73. Bölüm
Fibromiyalji Nedir? | Hekimce 15 Mayıs 2024 72. Bölüm
Lenfödem (Fil Hastalığı) Nedir? | Hekimce 15 Mayıs 2024 71. Bölüm
Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavileri | Hekimce 14 Mayıs 2024 70. Bölüm
Depresyon ve Antidepresan Kullanımı | Hekimce 14 Mayıs 2024 69. Bölüm
Ortodontik Problemler Neden Oluşur? | Hekimce 14 Mayıs 2024 68. Bölüm
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi | Hekimce 14 Mayıs 2024 67. Bölüm
Bir Halk Sağlığı Sorunu: Viral Hepatitler | Hekimce 14 Mayıs 2024 66. Bölüm
Kas Romatizması (Fibromiyalji) | Hekimce 14 Mayıs 2024 65. Bölüm
Yaz Enfeksiyonları ve Salgınlar | Hekimce 14 Mayıs 2024 64. Bölüm
Gıda Hijyeni ve Beslenme | Hekimce 14 Mayıs 2024 63. Bölüm
Mevsim Değişikliklerinin Cilde Etkisi | Hekimce 14 Mayıs 2024 62. Bölüm
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hekimce 14 Mayıs 2024 61. Bölüm
ALS Hastalığı ve İnme | Hekimce 13 Mayıs 2024 60. Bölüm
İnsanı Her Yönüyle İnceleyen Bir Tedavi: Homeopati | Hekimce 13 Mayıs 2024 59. Bölüm
Bir Tamamlayıcı Tıp Tedavisi: Homeopati | Hekimce 13 Mayıs 2024 58. Bölüm
Astım Hastalıkları | Hekimce 13 Mayıs 2024 57. Bölüm
Gebelik ve Doğum Süreci | Hekimce 13 Mayıs 2024 56. Bölüm
Tansiyona Bağlı Hastalıklar | Hekimce 13 Mayıs 2024 55. Bölüm
Sağlık Alanında Alınan Yeni Kararlar | Hekimce 13 Mayıs 2024 54. Bölüm
Sindirim Sistemi | Hekimce 13 Mayıs 2024 53. Bölüm
Ramazan Kalp Hastalıklarını Nasıl Etkiler? | Hekimce 13 Mayıs 2024 52. Bölüm
Ramazan'da İlaç Kullanımı | Hekimce 13 Mayıs 2024 51. Bölüm
Ramazan'da Beslenme | Hekimce 13 Mayıs 2024 50. Bölüm
Tıbbın Alternatifi Olur Mu? | Hekimce 15 Mayıs 2024 49. Bölüm
İlk ve Acil Yardımın Önemi | Hekimce 15 Mayıs 2024 48. Bölüm
İlk Yardım Nedir? | Hekimce 15 Mayıs 2024 47. Bölüm
Böbrek Hastalıkları ve Su Tüketimi | Hekimce 15 Mayıs 2024 46. Bölüm
Obezite Nedir? | Hekimce 15 Mayıs 2024 45. Bölüm
Sağlıklı Ses ve Ses Hastalıkları | Hekimce 15 Mayıs 2024 44. Bölüm
Baş Ağrısı Sorunu | Hekimce 15 Mayıs 2024 43. Bölüm
Sağlıklı Yaşama Multidisipliner Bakış | Hekimce 15 Mayıs 2024 42. Bölüm
Spor ve Spor Yöntemleri | Hekimce 15 Mayıs 2024 41. Bölüm
Grip Türleri ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 15 Mayıs 2024 40. Bölüm
Parkinson Hastalığı ve Alzheimer | Hekimce 15 Mayıs 2024 39. Bölüm
Turkovac ve Ortopedi Hastalıkları | Hekimce 15 Mayıs 2024 37. Bölüm
Turkovac Aşısı ve Apandisit | Hekimce 15 Mayıs 2024 36. Bölüm
Uykusuzluk Problemi | Hekimce 15 Mayıs 2024 35. Bölüm
AIDS ve Engelli Olmak | Hekimce 16 Mayıs 2024 34. Bölüm
Saç Dökülmesi | Hekimce 16 Mayıs 2024 33. Bölüm
Dermotolojik Hastalıklar | Hekimce 16 Mayıs 2024 32. Bölüm
Ağız ve Diş Sağlığı | Hekimce 16 Mayıs 2024 31. Bölüm
Koah Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı | Hekimce 16 Mayıs 2024 30. Bölüm
Diyabet Hastalığı | Hekimce 16 Mayıs 2024 29. Bölüm
Organ Bağışı ve Kızılay | Hekimce 04 Mayıs 2024 28. Bölüm
Hasta Hakları | Hekimce 04 Mayıs 2024 27. Bölüm
Beslenme Türleri | Hekimce 16 Mayıs 2024 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 16 Mayıs 2024 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 16 Mayıs 2024 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 16 Mayıs 2024 23. Bölüm
Jinekolojik Kanserler | Hekimce 16 Mayıs 2024 22. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 16 Mayıs 2024 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 16 Mayıs 2024 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 16 Mayıs 2024 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 16 Mayıs 2024 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Mayıs 2024 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 16 Mayıs 2024 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 16 Temmuz 2023 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 14. Bölüm
İslam'da Tıp Tarihi | Hekimce 16 Temmuz 2023 13. Bölüm
Kulak, Burun ve Boğaz Enfeksiyonları | Hekimce 16 Temmuz 2023 12. Bölüm
Göz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 11. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 6. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 1. Bölüm

Çocuklarda Göz Kusurları ve Şaşılık | Hekimce

Şaşılık tedavisinde cerrahi müdahale nasıl gerçekleşiyor?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Betül Tuğcu konuk oldu.

00:00 Hekimce
02:00 Çocuklarda göz kusurları ve şaşılık
04:00 Çocuklarda en sık rastlanılan görme bozuklukları
06:40 Görme bozuklukları okul başarısını etkiler mi?
09:30 Çocuklarda miyop hastalığının sebepleri nelerdir?
11:45 Çocuk göz sağlığında anne babaların dikkat etmesi gereken hususlar
14:30 Çocuklarda göz bozukluklarına risk faktörü oluşturacak nedenler
16:15 Göz sağlığını tehtit eden etkenler neler?
18:20 Çocuklarda göz muayenesi nasıl gerçekleştiriliyor?
19:30 Her göz kayması şaşılık mıdır?
22:30 Çocuklarda şaşılık ve tedavisi
29:15 Görme olayı nasıl gerçekleşiyor?
31:15 Şaşılık teşhisi nasıl konulur?
58:15 Çocuklarda şaşılık ve tedavisi
01:00:00 Şaşılık tedavisinde botoks yöntemi
01:07:00 Şaşılık tedavisinde botoks yönteminin avantajları
01:16:00 Tedavi sonrasında şaşılığın devam etme durumu var mı?
01:21:21 Şaşılık tedavisinde cerrahi müdahale nasıl gerçekleşiyor?
01:28:00 Şaşılık tedavisinde ameliyat sonraki süreç nasıl ilerliyor?

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