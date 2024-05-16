Çocuklarda Göz Kusurları ve Şaşılık | Hekimce

Şaşılık tedavisinde cerrahi müdahale nasıl gerçekleşiyor?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Betül Tuğcu konuk oldu.

00:00 Hekimce

02:00 Çocuklarda göz kusurları ve şaşılık

04:00 Çocuklarda en sık rastlanılan görme bozuklukları

06:40 Görme bozuklukları okul başarısını etkiler mi?

09:30 Çocuklarda miyop hastalığının sebepleri nelerdir?

11:45 Çocuk göz sağlığında anne babaların dikkat etmesi gereken hususlar

14:30 Çocuklarda göz bozukluklarına risk faktörü oluşturacak nedenler

16:15 Göz sağlığını tehtit eden etkenler neler?

18:20 Çocuklarda göz muayenesi nasıl gerçekleştiriliyor?

19:30 Her göz kayması şaşılık mıdır?

22:30 Çocuklarda şaşılık ve tedavisi

29:15 Görme olayı nasıl gerçekleşiyor?

31:15 Şaşılık teşhisi nasıl konulur?

58:15 Çocuklarda şaşılık ve tedavisi

01:00:00 Şaşılık tedavisinde botoks yöntemi

01:07:00 Şaşılık tedavisinde botoks yönteminin avantajları

01:16:00 Tedavi sonrasında şaşılığın devam etme durumu var mı?

01:21:21 Şaşılık tedavisinde cerrahi müdahale nasıl gerçekleşiyor?

01:28:00 Şaşılık tedavisinde ameliyat sonraki süreç nasıl ilerliyor?