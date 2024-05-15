Lenfödem (Fil Hastalığı) Nedir? | Hekimce

Fil hastalığını önlemek için neler yapılmalı?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Ahmet Akgül konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

09:00 Tedavisi olmayan bir hastalık var mı?

17:00 Lenfatik sistem nedir?

20:30 Lenfödem sadece bacaklarda mı oluşur?

23:10 Lenfödem (fil hastalığı) nedir?

24:30 Lenfödem hastalığına nasıl tanı konur?

36:00 Lenfödem hastalığının nedeni nasıl tespit edilir?

39:00 Fil hastalığının tedavi sürecinde hastaları neler bekliyor?

45:00 Fil hastalığını önlemek için neler yapılmalı?

48:45 Lenfödem hastalığında yaralar neden oluşur?

53:15 Lenfödem ameliyatı hangi koşullarda yapılır?

01:05:00 Doğuştan lenfödem hastaları nelere dikkat etmeli?

01:15:00 Lenfödem, varis ve lipodem farkları neler?

01:32:00 Varislerde yürümek neden önemli?

01:37:00 Varisi olanlar spor yapabilir mi?