Göğüs Hastalıkları | Hekimce

Bu bölümde Doç. Dr. Halit Çınarka, astım, bronşit, KOAH hastalıkları ve aralarındaki farklara yönelik birçok konuyu anlattı.

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 14. bölümü ile yayında! Hekimce'nin bu bölümüne Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka konuk oldu. Hekimce'de bu hafta göğüs hastalıkları ve tedavi yöntemleri konuşuldu. Göğüs hastalıkları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Halit Çınarka astım, bronşit, KOAH hastalıkları ve aralarındaki farklara yönelik birçok konuya değindi. Hekimce'de bu hafta konuşulan konular şöyle: