Yaz Enfeksiyonları ve Salgınlar | Hekimce

Besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

03:00 Yaz enfeksiyonları ve salgınlar

05:00 Şarbon hastalığı belirtileri neler?

09:00 Şarbon hastalığına karşı alınabilecek önlemler

17:00 Yaz mevsiminde hangi besinleri tüketmekten kaçınmalıyız?

25:00 Besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler

32:00 Enfeksiyonlara karşı ilk müdahale nasıl olmalı?

37:00 Yaz enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler

41:00 Havuz enfeksiyonlarından korunmak için öneriler

47:00 Yaz aylarında enfeksiyonlara karşı nelere dikkat edilmeli?

59:00 Ayak mantarlarına karşı alınabilecek önlemler

01:10:00 Salgında son durum

01:20:00 Salgınlara karşı alınacak önlemler neler?

01:28:00 Maymun çiçeği virüsü nedir?

01:35:00 Salgınlara karşı hangi önlemler alınmalı?