VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Ortodontik Problemler Neden Oluşur? | Hekimce 14 Mayıs 2024 68. Bölüm
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi | Hekimce 14 Mayıs 2024 67. Bölüm
Bir Halk Sağlığı Sorunu: Viral Hepatitler | Hekimce 14 Mayıs 2024 66. Bölüm
Kas Romatizması (Fibromiyalji) | Hekimce 14 Mayıs 2024 65. Bölüm
Yaz Enfeksiyonları ve Salgınlar | Hekimce 14 Mayıs 2024 64. Bölüm
Gıda Hijyeni ve Beslenme | Hekimce 14 Mayıs 2024 63. Bölüm
Mevsim Değişikliklerinin Cilde Etkisi | Hekimce 14 Mayıs 2024 62. Bölüm
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | Hekimce 14 Mayıs 2024 61. Bölüm
ALS Hastalığı ve İnme | Hekimce 13 Mayıs 2024 60. Bölüm
İnsanı Her Yönüyle İnceleyen Bir Tedavi: Homeopati | Hekimce 13 Mayıs 2024 59. Bölüm
Bir Tamamlayıcı Tıp Tedavisi: Homeopati | Hekimce 13 Mayıs 2024 58. Bölüm
Astım Hastalıkları | Hekimce 13 Mayıs 2024 57. Bölüm
Gebelik ve Doğum Süreci | Hekimce 13 Mayıs 2024 56. Bölüm
Tansiyona Bağlı Hastalıklar | Hekimce 13 Mayıs 2024 55. Bölüm
Sağlık Alanında Alınan Yeni Kararlar | Hekimce 13 Mayıs 2024 54. Bölüm
Sindirim Sistemi | Hekimce 13 Mayıs 2024 53. Bölüm
Ramazan Kalp Hastalıklarını Nasıl Etkiler? | Hekimce 13 Mayıs 2024 52. Bölüm
Ramazan'da İlaç Kullanımı | Hekimce 13 Mayıs 2024 51. Bölüm
Ramazan'da Beslenme | Hekimce 13 Mayıs 2024 50. Bölüm
Tıbbın Alternatifi Olur Mu? | Hekimce 10 Mayıs 2024 49. Bölüm
İlk ve Acil Yardımın Önemi | Hekimce 10 Mayıs 2024 48. Bölüm
İlk Yardım Nedir? | Hekimce 09 Mayıs 2024 47. Bölüm
Böbrek Hastalıkları ve Su Tüketimi | Hekimce 09 Mayıs 2024 46. Bölüm
Obezite Nedir? | Hekimce 09 Mayıs 2024 45. Bölüm
Sağlıklı Ses ve Ses Hastalıkları | Hekimce 09 Mayıs 2024 44. Bölüm
Baş Ağrısı Sorunu | Hekimce 09 Mayıs 2024 43. Bölüm
Sağlıklı Yaşama Multidisipliner Bakış | Hekimce 09 Mayıs 2024 42. Bölüm
Spor ve Spor Yöntemleri | Hekimce 09 Mayıs 2024 41. Bölüm
Grip Türleri ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 08 Mayıs 2024 40. Bölüm
Parkinson Hastalığı ve Alzheimer | Hekimce 08 Mayıs 2024 39. Bölüm
Turkovac ve Ortopedi Hastalıkları | Hekimce 07 Mayıs 2024 37. Bölüm
Turkovac Aşısı ve Apandisit | Hekimce 07 Mayıs 2024 36. Bölüm
Uykusuzluk Problemi | Hekimce 07 Mayıs 2024 35. Bölüm
AIDS ve Engelli Olmak | Hekimce 07 Mayıs 2024 34. Bölüm
Saç Dökülmesi | Hekimce 07 Mayıs 2024 33. Bölüm
Dermotolojik Hastalıklar | Hekimce 07 Mayıs 2024 32. Bölüm
Ağız ve Diş Sağlığı | Hekimce 06 Mayıs 2024 31. Bölüm
Koah Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı | Hekimce 06 Mayıs 2024 30. Bölüm
Diyabet Hastalığı | Hekimce 04 Mayıs 2024 29. Bölüm
Organ Bağışı ve Kızılay | Hekimce 04 Mayıs 2024 28. Bölüm
Hasta Hakları | Hekimce 04 Mayıs 2024 27. Bölüm
Beslenme Türleri | Hekimce 17 Ağustos 2023 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 23. Bölüm
Jinekolojik Kanserler | Hekimce 16 Temmuz 2023 22. Bölüm
Prostat Kanserinde Tanı ve Tedavi | Hekimce 16 Temmuz 2023 21. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 20. Bölüm
Akciğer Kanserinin Nedenleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 19. Bölüm
Cilt ve Deri Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 18. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 16 Temmuz 2023 15. Bölüm
Göğüs Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 14. Bölüm
İslam'da Tıp Tarihi | Hekimce 16 Temmuz 2023 13. Bölüm
Kulak, Burun ve Boğaz Enfeksiyonları | Hekimce 16 Temmuz 2023 12. Bölüm
Göz Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 16 Temmuz 2023 11. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 16 Temmuz 2023 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 16 Temmuz 2023 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 1. Bölüm

Yaz Enfeksiyonları ve Salgınlar | Hekimce

Besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce
03:00 Yaz enfeksiyonları ve salgınlar
05:00 Şarbon hastalığı belirtileri neler?
09:00 Şarbon hastalığına karşı alınabilecek önlemler
17:00 Yaz mevsiminde hangi besinleri tüketmekten kaçınmalıyız?
25:00 Besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler
32:00 Enfeksiyonlara karşı ilk müdahale nasıl olmalı?
37:00 Yaz enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler
41:00 Havuz enfeksiyonlarından korunmak için öneriler
47:00 Yaz aylarında enfeksiyonlara karşı nelere dikkat edilmeli?
59:00 Ayak mantarlarına karşı alınabilecek önlemler
01:10:00 Salgında son durum
01:20:00 Salgınlara karşı alınacak önlemler neler?
01:28:00 Maymun çiçeği virüsü nedir?
01:35:00 Salgınlara karşı hangi önlemler alınmalı?

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