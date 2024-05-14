Yaz Enfeksiyonları ve Salgınlar | Hekimce
Besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler
Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
03:00 Yaz enfeksiyonları ve salgınlar
05:00 Şarbon hastalığı belirtileri neler?
09:00 Şarbon hastalığına karşı alınabilecek önlemler
17:00 Yaz mevsiminde hangi besinleri tüketmekten kaçınmalıyız?
25:00 Besin zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemler
32:00 Enfeksiyonlara karşı ilk müdahale nasıl olmalı?
37:00 Yaz enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler
41:00 Havuz enfeksiyonlarından korunmak için öneriler
47:00 Yaz aylarında enfeksiyonlara karşı nelere dikkat edilmeli?
59:00 Ayak mantarlarına karşı alınabilecek önlemler
01:10:00 Salgında son durum
01:20:00 Salgınlara karşı alınacak önlemler neler?
01:28:00 Maymun çiçeği virüsü nedir?
01:35:00 Salgınlara karşı hangi önlemler alınmalı?