İnsanı Her Yönüyle İnceleyen Bir Tedavi: Homeopati | Hekimce

Homeopati hemofilide etkili mi?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Atakır ve Eczacı Nimet Çetinkaya konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce sizlerle!

00:00 Hekimce

02:00 Homeopati nedir?

07:00 Homeopati tedavi sistemi nasıl işler?

14:00 Homeopati ilaçları nasıl hazırlanır?

18:00 Homeopati vücudun kendi kendini iyileştirdiği bir tedavi yöntemi

23:00 Homeopati acil tedavi olarak kullanılabilir mi?

42:00 Homeopati saç dökülmesini önleyebilir mi?

48:00 Homeopati ve kapsam alanları nelerdir?

01:02:00 Polikistik over sendromu tedavisinde homeopati etkisi

01:09:00 Normal doğuma hazırlıkta homeopati kullanılabilir mi?

01:18:00 İnsanı her yönüyle inceleyen bir tedavi: Homeopati

01:22:00 Homeopati hemofilide etkili mi?

01:27:00 Homeopati tedavisinde yaşam enerjisinin önemi