Göğüs Kanseri | Hekimce

Hekimce'nin bu bölümüne Genel Cerrah Prof. Dr. Fazilet Erözgen konuk oldu.

Göğüs kanseri nedir? Göğüskanseri, midekanseri ve bağırsakkanseri risk faktörleri nelerdir? Göğüs, mide ve bağırsak kanserinden korunma yolları nelerdir? Göğüs kanserinde yaş ortalaması nedir? Bütün bu soruların cevapları ve daha fazlası Hekimce'de...

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 23 bölümü ile sizlerle... Hekimce'nin 23. bölümüne Genel Cerrah Prof. Dr. Fazilet Erözgen konuk oldu.

00:00 Hekimce

08:00 Göğüs kanserine dair en sık şikayet nedir?

16:45 Göğsünde kitleyle gelen bir hastadan ne istenir?

20:00 En iyi tanı yöntemi nedir?

21:30 Göğüs kanserinde MR neden istenir?

23:50 Göğüs kanserinde yaş ortalaması nedir?

27:10 Bir kadın ortalama hangi yaşlarda kontrollere başlamalı?

36:00 Doğum ve hamilelikte olan göğüs kanserleri nelerdir?

40:00 PET-CT ne zaman istenir?

43:00 Tanı sonrası tedavi nasıl planlanır?

50:00 Bir kadın ortalama hangi yaşlarda kontrollere başlamalı?

57:00 Devlet hastanelerinde verilen hizmetler nelerdir?

01:00:00 Pandemi sürecinde test yaptırıldı mı?

01:05:00 Göğüs kanserinde alınabilecek tedbirler nelerdir?

01:12:00 Kanser hastalıklarından korunmak için beslenme nasıl olmalıdır?

01:30:00 Mide kanserinin sebepleri nelerdir?

01:35:00 Mide kanserinin sebepleri nelerdir?

01:40:00 Mide kanseri tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?