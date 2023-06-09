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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 18 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 18 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 18 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Akciğer Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 18 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 18 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 18 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 18 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 18 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Göğüs Kanseri | Hekimce

Hekimce'nin bu bölümüne Genel Cerrah Prof. Dr. Fazilet Erözgen konuk oldu.

Göğüs kanseri nedir? Göğüskanseri, midekanseri ve bağırsakkanseri risk faktörleri nelerdir? Göğüs, mide ve bağırsak kanserinden korunma yolları nelerdir? Göğüs kanserinde yaş ortalaması nedir? Bütün bu soruların cevapları ve daha fazlası Hekimce'de...

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 23 bölümü ile sizlerle... Hekimce'nin 23. bölümüne Genel Cerrah Prof. Dr. Fazilet Erözgen konuk oldu.

00:00 Hekimce

08:00 Göğüs kanserine dair en sık şikayet nedir?

16:45 Göğsünde kitleyle gelen bir hastadan ne istenir?

20:00 En iyi tanı yöntemi nedir?

21:30 Göğüs kanserinde MR neden istenir?

23:50 Göğüs kanserinde yaş ortalaması nedir?

27:10 Bir kadın ortalama hangi yaşlarda kontrollere başlamalı?

36:00 Doğum ve hamilelikte olan göğüs kanserleri nelerdir?

40:00 PET-CT ne zaman istenir?

43:00 Tanı sonrası tedavi nasıl planlanır?

50:00 Bir kadın ortalama hangi yaşlarda kontrollere başlamalı?

57:00 Devlet hastanelerinde verilen hizmetler nelerdir?

01:00:00 Pandemi sürecinde test yaptırıldı mı?

01:05:00 Göğüs kanserinde alınabilecek tedbirler nelerdir?

01:12:00 Kanser hastalıklarından korunmak için beslenme nasıl olmalıdır?

01:30:00 Mide kanserinin sebepleri nelerdir?

01:35:00 Mide kanserinin sebepleri nelerdir?

01:40:00 Mide kanseri tedavisinde nasıl bir yol izleniyor?

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