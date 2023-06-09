Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce

Ortopedik, nörolojik, pulmoner hastalıklar kısaca nedir?

Rehabilitasyon nedir? Hangi rahatsızlıklar fizik tedavi gerektirir? Fizik tedavi cerrahi işlemden kurtarır mı? Fizik tedavinin sakıncaları var mıdır? Duruş bozukluğunu önlemek için neler yapılabilir? Skolyoz neden kaynaklanır ve nasıl tedavi edilir?

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 24. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta FTR Uzmanı Prof. Dr. Evrim Coşkun konuk oldu.

00:00 Hekimce

05:00 Ortopedik, Nörolojik, Pulmoner Hastalıklar Kısaca Nedir?

12:14 Fizik Tedavi Nedir?

14:00 Fizik tedavi hangi eklemlerle ilgilenir?

16:00 Çalışmayan kaslar çalışır hale gelebilir mi?

20:00 Fizik tedavi hangi hastalara uygulanır?

24:00 Kas ve kemik sağlığı için nasıl önlemler alınmalı?

26:30 Neden oturmaktan yoruluruz?

29:00 Bel ve boyun yastıkları duruş düzeltmeye yardımcı olur mu?

31:00 Duruş bozukluğunu önlemek için neler yapılabilir?

36:00 Duruş bozukluğunda korse işe yarar mı?

40:00 Fıtık hastalıkları için fizik tedavi fayda verir mi?

46:15 Fıtık hastalıkları için ne tür fizik tedavi uygulamaları yapılır?

49:30 Doğal Korse Etkisi Nedir?

53:00 Yürüyüş neden önemli?

57:00 Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Çeşitleri

01:00:00 Fiziksel Aktivitelerde Nasıl Ayakkabılar Tercih Edilmeli?

01:02:00 Zayıflatıcı Kemer İşe Yarar mı?

01:05:00 Bastonla Yürümenin Faydası Var mıdır?

01:07:00 Her gün 10 bin adım atmalı mıyız?

01:09:30 Gün İçinde Atılan Bütün Adımlar Fiziksel Aktivite Yerine Geçer mi?

01:13:00 Doğru yürüyüş egzersizi nasıl olur?

01:16:00 Fıtık ameliyatından sonra fizik tedavi egzersiz programları

01:19:00 Masaj Bölgeleri ve Tedavi Yöntemleri

01:22:00 Alternatif Tıp Yöntemlerinin Özellikleri Nelerdir?

01:24:00 İç Varisi Olan Birinin Yürüyüş Yapması Sakıncalı mıdır?

01:26:00 Skolyoz Neden Kaynaklanır ve Nasıl Tedavi Edilir?

01:31:00 Bel Ağrılarının Sebepleri ve Tedavisi

01:35:00 Fizik Tedaviye Başlanması İçin Sağlanması Gereken Kriterler

01:40:00 Fizik tedavi hangi hastalara uygulanır