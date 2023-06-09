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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 18 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 18 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 18 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Akciğer Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 18 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 18 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 18 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 18 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 18 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce

Ortopedik, nörolojik, pulmoner hastalıklar kısaca nedir?

Rehabilitasyon nedir? Hangi rahatsızlıklar fizik tedavi gerektirir? Fizik tedavi cerrahi işlemden kurtarır mı? Fizik tedavinin sakıncaları var mıdır? Duruş bozukluğunu önlemek için neler yapılabilir? Skolyoz neden kaynaklanır ve nasıl tedavi edilir?

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce 24. bölümü ile sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta FTR Uzmanı Prof. Dr. Evrim Coşkun konuk oldu.

00:00 Hekimce

05:00 Ortopedik, Nörolojik, Pulmoner Hastalıklar Kısaca Nedir?

12:14 Fizik Tedavi Nedir?

14:00 Fizik tedavi hangi eklemlerle ilgilenir?

16:00 Çalışmayan kaslar çalışır hale gelebilir mi?

20:00 Fizik tedavi hangi hastalara uygulanır?

24:00 Kas ve kemik sağlığı için nasıl önlemler alınmalı?

26:30 Neden oturmaktan yoruluruz?

29:00 Bel ve boyun yastıkları duruş düzeltmeye yardımcı olur mu?

31:00 Duruş bozukluğunu önlemek için neler yapılabilir?

36:00 Duruş bozukluğunda korse işe yarar mı?

40:00 Fıtık hastalıkları için fizik tedavi fayda verir mi?

46:15 Fıtık hastalıkları için ne tür fizik tedavi uygulamaları yapılır?

49:30 Doğal Korse Etkisi Nedir?

53:00 Yürüyüş neden önemli?

57:00 Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Çeşitleri

01:00:00 Fiziksel Aktivitelerde Nasıl Ayakkabılar Tercih Edilmeli?

01:02:00 Zayıflatıcı Kemer İşe Yarar mı?

01:05:00 Bastonla Yürümenin Faydası Var mıdır?

01:07:00 Her gün 10 bin adım atmalı mıyız?

01:09:30 Gün İçinde Atılan Bütün Adımlar Fiziksel Aktivite Yerine Geçer mi?

01:13:00 Doğru yürüyüş egzersizi nasıl olur?

01:16:00 Fıtık ameliyatından sonra fizik tedavi egzersiz programları

01:19:00 Masaj Bölgeleri ve Tedavi Yöntemleri

01:22:00 Alternatif Tıp Yöntemlerinin Özellikleri Nelerdir?

01:24:00 İç Varisi Olan Birinin Yürüyüş Yapması Sakıncalı mıdır?

01:26:00 Skolyoz Neden Kaynaklanır ve Nasıl Tedavi Edilir?

01:31:00 Bel Ağrılarının Sebepleri ve Tedavisi

01:35:00 Fizik Tedaviye Başlanması İçin Sağlanması Gereken Kriterler

01:40:00 Fizik tedavi hangi hastalara uygulanır

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