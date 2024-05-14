Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi | Hekimce

Sünnet ne zaman yapılmalı?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

08:00 Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi

12:00 Yeni doğanlarda cerrahi işlemler

15:00 Bebek bezinin altında gizlenen hastalıklar nelerdir?

22:00 Çocuklarda kasık fıtığı nasıl anlaşılır?

40:00 Sünnetin faydaları nelerdir?

44:00 Sünnet ne zaman yapılmalı?

54:00 Çocuklarda idrar kaçırma sorunları

01:28:00 Bebeklerde dil bağı ne zaman tedavi edilmeli?