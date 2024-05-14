Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi | Hekimce
Sünnet ne zaman yapılmalı?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
08:00 Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi
12:00 Yeni doğanlarda cerrahi işlemler
15:00 Bebek bezinin altında gizlenen hastalıklar nelerdir?
22:00 Çocuklarda kasık fıtığı nasıl anlaşılır?
40:00 Sünnetin faydaları nelerdir?
44:00 Sünnet ne zaman yapılmalı?
54:00 Çocuklarda idrar kaçırma sorunları
01:28:00 Bebeklerde dil bağı ne zaman tedavi edilmeli?