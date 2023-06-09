Yaşlanmak | Hekimce
Bu bölüme Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yürüyen ve Uzman Hemşire Vildan Kandemir konuk oldu.
Geriatri nedir? Geriatri'nin dahiliyeden farkı var mıdır? Kimler geriatriye başvurmalı? Yaşlı nüfusun yaşam kalitesi nasıl arttırılır? Geriatrik değerlendirmeler nasıl yapılır? Yaşlılık nedir, kime yaşlı nedir?
Hekimce'nin bu haftaki konukları Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yürüyen ve Uzman Hemşire Vildan Kandemir oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yürüyen ve Uzman Hemşire Vildan Kandemir'in katkılarıyla Hekimce 25. bölümü ile sizlerle...
00:00 Hekimce
04:00 Yaşlılık nedir, kime yaşlı denir?
06:00 Geriatri / Gentoloji Nedir?
08:00 Geriatri hekimleri kime bakar, hangi sorunlar ile ilgilenir?
12:00 Yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması nasıl yapılır?
19:20 Sağlıklı yaşlanmak nasıl mümkün olur?
27:00 İnterdisipliner çalışmanın önemi
32:00 Yaşlı bakımında interdisipliner çalışmanın önemi
40:00 Yaşlılarda beslenme
45:00 Yaşlılar için destekleyici beslenme ürünleri var mı?
50:00 Yaşlılara rutin olarak vitamin gibi ürünler verilmeli mi?
55:00 Yaşlı bakımı ve merkezleri
01:03:00 Palyatif bakım merkezlerinde hangi hasta sorunlarına çözüm olunur?
01:10:00 Yaşlı bakımı ve merkezleri
01:17:00 Kapsamlı geriatrik değerlendirme nasıl yapılır?
01:20:00 Palyatif bakım merkezlerinde hangi hasta sorunlarına çözüm olunur?