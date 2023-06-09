VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 18 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 18 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 18 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Akciğer Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 18 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 18 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 18 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 18 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 18 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 18 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Yaşlanmak | Hekimce

Bu bölüme Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yürüyen ve Uzman Hemşire Vildan Kandemir konuk oldu.

Geriatri nedir? Geriatri'nin dahiliyeden farkı var mıdır? Kimler geriatriye başvurmalı? Yaşlı nüfusun yaşam kalitesi nasıl arttırılır? Geriatrik değerlendirmeler nasıl yapılır? Yaşlılık nedir, kime yaşlı nedir?

Hekimce'nin bu haftaki konukları Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yürüyen ve Uzman Hemşire Vildan Kandemir oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yürüyen ve Uzman Hemşire Vildan Kandemir'in katkılarıyla Hekimce 25. bölümü ile sizlerle...

00:00 Hekimce

04:00 Yaşlılık nedir, kime yaşlı denir?

06:00 Geriatri / Gentoloji Nedir?

08:00 Geriatri hekimleri kime bakar, hangi sorunlar ile ilgilenir?

12:00 Yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması nasıl yapılır?

19:20 Sağlıklı yaşlanmak nasıl mümkün olur?

27:00 İnterdisipliner çalışmanın önemi

32:00 Yaşlı bakımında interdisipliner çalışmanın önemi

40:00 Yaşlılarda beslenme

45:00 Yaşlılar için destekleyici beslenme ürünleri var mı?

50:00 Yaşlılara rutin olarak vitamin gibi ürünler verilmeli mi?

55:00 Yaşlı bakımı ve merkezleri

01:03:00 Palyatif bakım merkezlerinde hangi hasta sorunlarına çözüm olunur?

01:10:00 Yaşlı bakımı ve merkezleri

01:17:00 Kapsamlı geriatrik değerlendirme nasıl yapılır?

01:20:00 Palyatif bakım merkezlerinde hangi hasta sorunlarına çözüm olunur?

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