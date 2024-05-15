Kalp Sağlığını Korumanın Önemi | Hekimce

Öpücük hastalığının belirtileri neler?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve Prof. Dr. İlyas Dökmetaş konuk oldu. Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

04:00 29 Eylül Dünya Kalp Günü

11:40 Kalp sağlığını korumanın önemi

16:00 Kalp hastalığı neden bu kadar arttı?

42:00 Kalbimizi korumak için neler yapmalıyız?

58:00 Öpücük hastalığı nedir?

01:20:00 Öpücük hastalığı neden oluşur?

01:29:00 Öpücük hastalığının belirtileri neler?

01:32:00 Öpücük hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemler neler?