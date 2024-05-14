Ortodontik Problemler Neden Oluşur? | Hekimce

Güncel ortodontik yaklaşımlar neler?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Demirtaş konuk oldu.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

02:00 Ortodonti nedir?

08:00 Erken süt dişi kaybı

10:00 Ortodontik problemler neden oluşur?

13:00 Güncel ortodontik yaklaşımlar neler?

16:00 Hangi şikayetlerde ortodontik tedaviye başvurulmalı?

26:00 Çocuklarda ortodonti tedavisi

52:00 Ortodonti diş teli tedavisi

58:00 Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi

01:02:00 Yeni nesil diş teli tedavileri

01:11:00 Güncel ortodontik yaklaşımlar neler?

01:15:00 Ortodontik tedavi ihtiyacı estetik bir ihtiyaç mı?

01:22:00 Ortalama ortodontik tedavi süresi ne kadar?

01:26:00 Tedavi sonrası dişlerde bozulma görülür mü?

01:32:00 Tedavi sürecinde kullanılan mekanikler

01:41:00 Ortodonti diş teli tedavisi