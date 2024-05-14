Ortodontik Problemler Neden Oluşur? | Hekimce
Güncel ortodontik yaklaşımlar neler?
Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Ortodonti Uzmanı Dr. Hatice Kübra Demirtaş konuk oldu.
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
02:00 Ortodonti nedir?
08:00 Erken süt dişi kaybı
10:00 Ortodontik problemler neden oluşur?
13:00 Güncel ortodontik yaklaşımlar neler?
16:00 Hangi şikayetlerde ortodontik tedaviye başvurulmalı?
26:00 Çocuklarda ortodonti tedavisi
52:00 Ortodonti diş teli tedavisi
58:00 Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi
01:02:00 Yeni nesil diş teli tedavileri
01:11:00 Güncel ortodontik yaklaşımlar neler?
01:15:00 Ortodontik tedavi ihtiyacı estetik bir ihtiyaç mı?
01:22:00 Ortalama ortodontik tedavi süresi ne kadar?
01:26:00 Tedavi sonrası dişlerde bozulma görülür mü?
01:32:00 Tedavi sürecinde kullanılan mekanikler
01:41:00 Ortodonti diş teli tedavisi