ALS Hastalığı ve İnme | Hekimce

İnme sonrası eski hayata dönmek mümkün mü?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Öneş ve Fizyoterapist Zeynep Ayyıldız Eroğlu konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce sizlerle...!

00:00 Hekimce

06:00 ALS hastalığı ve inme

10:00 ALS hastalığı risk faktörleri neler?

12:45 ALS hastalığı tedavi süreci nasıl seyreder?

15:00 ALS nasıl bir hastalıktır?

22:00 ALS rehabilitasyonu nasıl gerçekleşir?

29:00 Bir beyin damar hastalığı: İnme

32:00 İnme riski taşıyan hastaların tespiti

34:00 İnme beraberinde görülen sağlık sorunları

36:00 İnme sonrası rehabilitasyon

57:00 İnme sonrası eski hayata dönmek mümkün mü?

01:05:00 İnme geçirmiş olan hastanın takibi

01:12:00 İnmede fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri