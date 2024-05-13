ALS Hastalığı ve İnme | Hekimce
İnme sonrası eski hayata dönmek mümkün mü?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Öneş ve Fizyoterapist Zeynep Ayyıldız Eroğlu konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar'ın katkılarıyla Hekimce sizlerle...!
00:00 Hekimce
06:00 ALS hastalığı ve inme
10:00 ALS hastalığı risk faktörleri neler?
12:45 ALS hastalığı tedavi süreci nasıl seyreder?
15:00 ALS nasıl bir hastalıktır?
22:00 ALS rehabilitasyonu nasıl gerçekleşir?
29:00 Bir beyin damar hastalığı: İnme
32:00 İnme riski taşıyan hastaların tespiti
34:00 İnme beraberinde görülen sağlık sorunları
36:00 İnme sonrası rehabilitasyon
57:00 İnme sonrası eski hayata dönmek mümkün mü?
01:05:00 İnme geçirmiş olan hastanın takibi
01:12:00 İnmede fizik tedavi ve rehabilitasyon egzersizleri