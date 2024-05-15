Fibromiyalji Nedir? | Hekimce
Fibromiyaljide kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir?
Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Uzm. Dr. Mehmet Portakal konuk oldu. Hekimce yeni bölümü ile yayında!
00:00 Hekimce
02:00 Fibromiyalji nedir?
08:00 Fibromiyalji hastalığının sebepleri nelerdir?
13:00 Fibromiyaljiye yeni ve bütüncül yaklaşımlar
17:00 Fibromiyaljide kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir?
31:00 Fibromiyaljide kullanılan tedavi yöntemleri neler?
44:30 Fibromiyalji tedavisinde tüketilmesi gereken antioksidan besinler
54:00 Fibromiyalji ve bağırsak sağlığı ilişkisi
01:05:00 Bağırsak sağlığı için probiyotik kullanımı
01:18:00 Bağırsaklarımız neden 'İkinci Beynimiz'
01:43:00 Beyin sisi nasıl tanınır ve nasıl tedavi edilir?