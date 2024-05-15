Fibromiyalji Nedir? | Hekimce

Fibromiyaljide kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Uzm. Dr. Mehmet Portakal konuk oldu. Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

02:00 Fibromiyalji nedir?

08:00 Fibromiyalji hastalığının sebepleri nelerdir?

13:00 Fibromiyaljiye yeni ve bütüncül yaklaşımlar

17:00 Fibromiyaljide kullanılan tedavi yöntemleri nelerdir?

31:00 Fibromiyaljide kullanılan tedavi yöntemleri neler?

44:30 Fibromiyalji tedavisinde tüketilmesi gereken antioksidan besinler

54:00 Fibromiyalji ve bağırsak sağlığı ilişkisi

01:05:00 Bağırsak sağlığı için probiyotik kullanımı

01:18:00 Bağırsaklarımız neden 'İkinci Beynimiz'

01:43:00 Beyin sisi nasıl tanınır ve nasıl tedavi edilir?