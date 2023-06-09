Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce

Kanser tedavisinde alternatif tıp yöntemlerine başvurulmalı mı?

Kanser nedir? Her kanser türü ölümcül müdür? Kanserin tedavisi mümkün mü? Modern tıbbın kanser tedavisinde geldiği nokta nedir? Hekimce'de bu hafta kanser ve kanser türleri konuşuldu.

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart'ın katkılarıyla Hekimce 17. bölümüyle sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Karabulut konuk oldu.

00:00 Kanser hastalıkları ve tedavi yöntemleri

03:00 Kanser nedir?

07:00 Kanser hastalıkları nasıl önlenebilir?

10:00 Kaç çeşit kanser hastalığı bulunuyor?

11:00 Sigara kullanımının kanser oluşumundaki etkisi

13:00 Akciğer kanserine neden olan etkenler

16:00 Kanser ve obezite ilişkisi

19:00 Sigara kullanımının kanser oluşumundaki etkisi

28:00 Kanser hastalıklarında erken tanının önemi

31:00 Kanser hastalığının evreleri

36:00 Kanser oluşumunun sebepleri neler

39:00 Üçüncü evrede fark edilemeyen kanser türleri olabilir mi?

45:00 Meme Kanserinin Belirtileri

50:00 Meme Kanserinin Tedavi Yöntemleri

01:00:00 Kanser hastalıkları ve tedavi yöntemleri

01:01:00 Beyin kanserinin oluşumu

01:04:00 Kanser hastalıklarında erken tanının önemi

01:09:00 Radyasyon hücrelere zarar veriyor mu?

01:12:00 Korona sürecinde kanser hastalarının durumu

01:20:00 Beslenmenin kanser tedavisine katkısı var mı?

01:30:00 Kanser tedavisinde alternatif tıp yöntemlerine başvurulmalı mı?

01:34:00 Kanser hastaları nasıl beslenmeli?

01:41:00 Kanser hastalığında ilaç tedavisi