Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce
Kanser tedavisinde alternatif tıp yöntemlerine başvurulmalı mı?
Kanser nedir? Her kanser türü ölümcül müdür? Kanserin tedavisi mümkün mü? Modern tıbbın kanser tedavisinde geldiği nokta nedir? Hekimce'de bu hafta kanser ve kanser türleri konuşuldu.
Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart'ın katkılarıyla Hekimce 17. bölümüyle sizlerle...
Hekimce'ye bu hafta Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Karabulut konuk oldu.
00:00 Kanser hastalıkları ve tedavi yöntemleri
03:00 Kanser nedir?
07:00 Kanser hastalıkları nasıl önlenebilir?
10:00 Kaç çeşit kanser hastalığı bulunuyor?
11:00 Sigara kullanımının kanser oluşumundaki etkisi
13:00 Akciğer kanserine neden olan etkenler
16:00 Kanser ve obezite ilişkisi
19:00 Sigara kullanımının kanser oluşumundaki etkisi
28:00 Kanser hastalıklarında erken tanının önemi
31:00 Kanser hastalığının evreleri
36:00 Kanser oluşumunun sebepleri neler
39:00 Üçüncü evrede fark edilemeyen kanser türleri olabilir mi?
45:00 Meme Kanserinin Belirtileri
50:00 Meme Kanserinin Tedavi Yöntemleri
01:00:00 Kanser hastalıkları ve tedavi yöntemleri
01:01:00 Beyin kanserinin oluşumu
01:04:00 Kanser hastalıklarında erken tanının önemi
01:09:00 Radyasyon hücrelere zarar veriyor mu?
01:12:00 Korona sürecinde kanser hastalarının durumu
01:20:00 Beslenmenin kanser tedavisine katkısı var mı?
01:30:00 Kanser tedavisinde alternatif tıp yöntemlerine başvurulmalı mı?
01:34:00 Kanser hastaları nasıl beslenmeli?
01:41:00 Kanser hastalığında ilaç tedavisi