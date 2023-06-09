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Soğuk Algınlığından Kurtulma Yolları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Parkinson Hastalığı Nedir, Evreleri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Tiroid Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ortopedik Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Apandisit Nerede Oluşur ve Belirtileri Nelerdir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Uykunun İnsan Yaşamı İçin Önemi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
HIV: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü I Hekimce 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Saçlar Neden Dökülür? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Doğru Diş Fırçalama Alışkanlığı Nasıl Olmalı? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Göğüs Hastalığı ve Antibiyotik Farkındalığı I Hekimce 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Diyabet Hastalığı: Tanı, Teşhis ve Tedavisi I Hekimce 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Organ Bağışı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler I Hekimce 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları I Hekimce 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Yaşlılık Nedir, Kime Yaşlı Denir? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Fizik Tedavi Hangi Hastalara Uygulanır? I Hekimce 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Yaşlanmak | Hekimce 19 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Fizik Tedavi ve Kemik Sağlığı | Hekimce 19 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Göğüs Kanseri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Beyin Kanseri ve Türevleri I Hekimce 19 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Akciğer Kanseri ve Türevleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce 19 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Sağlıklı Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kan Hastalıkları (Hematoloji) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Obezitenin İnsan Sağlığına Etkisi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Böbreklerin İşlevi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Pandemi Sürecinde Türkiye | Hekimce 19 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Mide ve Bağırsak Sistemi | Hekimce 19 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Kovid-19 Aşıları ve Çeşitleri I Hekimce 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Kalp ve Damar Hastalıkları | Hekimce 19 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Kemik Erimesi (Osteoporoz) | Hekimce 19 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Pandemi Sürecinde Beslenme | Hekimce 19 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Pandemi Sürecinde Yaşananlar | Hekimce 19 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Kanser Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri | Hekimce

Kanser tedavisinde alternatif tıp yöntemlerine başvurulmalı mı?

Kanser nedir? Her kanser türü ölümcül müdür? Kanserin tedavisi mümkün mü? Modern tıbbın kanser tedavisinde geldiği nokta nedir? Hekimce'de bu hafta kanser ve kanser türleri konuşuldu.

Ayşe Coşkun'un sunumu, Prof. Dr. Kadriye Kart'ın katkılarıyla Hekimce 17. bölümüyle sizlerle...

Hekimce'ye bu hafta Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Senem Karabulut konuk oldu.

00:00 Kanser hastalıkları ve tedavi yöntemleri

03:00 Kanser nedir?

07:00 Kanser hastalıkları nasıl önlenebilir?

10:00 Kaç çeşit kanser hastalığı bulunuyor?

11:00 Sigara kullanımının kanser oluşumundaki etkisi

13:00 Akciğer kanserine neden olan etkenler

16:00 Kanser ve obezite ilişkisi

19:00 Sigara kullanımının kanser oluşumundaki etkisi

28:00 Kanser hastalıklarında erken tanının önemi

31:00 Kanser hastalığının evreleri

36:00 Kanser oluşumunun sebepleri neler

39:00 Üçüncü evrede fark edilemeyen kanser türleri olabilir mi?

45:00 Meme Kanserinin Belirtileri

50:00 Meme Kanserinin Tedavi Yöntemleri

01:00:00 Kanser hastalıkları ve tedavi yöntemleri

01:01:00 Beyin kanserinin oluşumu

01:04:00 Kanser hastalıklarında erken tanının önemi

01:09:00 Radyasyon hücrelere zarar veriyor mu?

01:12:00 Korona sürecinde kanser hastalarının durumu

01:20:00 Beslenmenin kanser tedavisine katkısı var mı?

01:30:00 Kanser tedavisinde alternatif tıp yöntemlerine başvurulmalı mı?

01:34:00 Kanser hastaları nasıl beslenmeli?

01:41:00 Kanser hastalığında ilaç tedavisi

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