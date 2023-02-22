82. Bölüm I Doğal afetlerin topluma yansımaları

Afet sonrası toplumsal teskin ve teselli için nelere dikkat etmeli?

22 Şubat 2023 | 09:17
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar oldu. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu uzaktan bağlantı ile misafir oldu.

00:00 Aile Çatısı
03:50 Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları
06:45 Doğal afetlerin topluma yansımaları
11:15 Afet sonrası ilk yardım: Fiziki güvenlik ve psikolojik destek
25:00 Afet sonrası toplumsal teskin ve teselli için nelere dikkat etmeli?
38:00 Birlik ve beraberlik duygularının etkileri
39:50 Depremzede çocuklarla nasıl iletişim kurmalıyız?
58:50 Felaketlere karşı bir Müslüman olarak nasıl bakmalıyız?
1:31:23 Depremler toplumsal yapının işleyişini nasıl etkiliyor?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik
70. Bölüm | Huzurlu Birliktelik: Evlilik 08 Şubat 2023 | 21:19
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar
71. Bölüm | Eş Seçiminde Kıstaslar 04 Ocak 2023 | 17:05
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
72. Bölüm | Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler 09 Şubat 2023 | 01:50
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler
73. Bölüm | Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler 09 Şubat 2023 | 01:50
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
74. Bölüm | Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 25 Ocak 2023 | 08:42
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı
75. Bölüm | Evlilikte 5S Kuralı 31 Ocak 2023 | 18:42
76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi
76. Bölüm | Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi 15 Şubat 2023 | 13:38
82. Bölüm I Doğal afetlerin topluma yansımaları
82. Bölüm I Doğal afetlerin topluma yansımaları 22 Şubat 2023 | 09:17