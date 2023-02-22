82. Bölüm I Doğal afetlerin topluma yansımaları

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar oldu. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu uzaktan bağlantı ile misafir oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:50 Depremin psikolojik ve sosyolojik boyutları

06:45 Doğal afetlerin topluma yansımaları

11:15 Afet sonrası ilk yardım: Fiziki güvenlik ve psikolojik destek

25:00 Afet sonrası toplumsal teskin ve teselli için nelere dikkat etmeli?

38:00 Birlik ve beraberlik duygularının etkileri

39:50 Depremzede çocuklarla nasıl iletişim kurmalıyız?

58:50 Felaketlere karşı bir Müslüman olarak nasıl bakmalıyız?

1:31:23 Depremler toplumsal yapının işleyişini nasıl etkiliyor?