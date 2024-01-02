Tartışmanın Yaşanmadığı Bir Evlilik Mümkün mü? | Aile Çatısı

Aile ve Çift Terapisti Duygu Yılmaz Tütüncü ve Çift Terapisti Cihan Uluç ile evlilikte tartışmak konusu ele alındı.

Tartışmanın yaşanmadığı bir evlilik mümkün mü? Bittiğini düşündüğümüz tartışmalar neden yeniden alevlenir? Eşler arasındaki tartışmalar çözümlense de neden duygusal olarak devam eder? Tartışmaların çözümüne dair dikkat edilecekler neler?

Aile Çatısı'na bu hafta Aile ve Çift Terapisti Duygu Yılmaz Tütüncü ve Çift Terapisti Cihan Uluç konuk oldu.

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Tartışmanın yaşanmadığı bir evlilik mümkün mü?

06:00 İyi evlilik tartışmanın olmadığı evlilik midir?

08:15 Can sıkıntısı tartışma sebebi olabilir mi?

09:45 İyi evlilik nedir ve nasıl yaşanır?

16:30 Tartışmalar evliliğe nasıl bir katkı sağlar?

18:30 Sağlıklı bir tartışma nasıl mümkün olabilir?

20:15 "Akıl Okumak" tartışmanın ilk fitili mi?

24:30 Kadın ve erkek açısından "tartışma" ne anlam ifade eder?

35:00 Evliliğin ilk yılları neden zor geçer?

41:00 Evlilikte tartışmaya sebep olacak durumlar nelerdir?

55:00 Tartışmanın yaşanmadığı bir evlilik mümkün mü?

01:00:00 Kişilerdeki duygusal esnekliğin evliliğe katkısı nedir?

01:19:00 Tartışmalar evliliğe nasıl bir katkı sağlar?

01:39:00 Tartışmanın yaşanmadığı bir evlilik mümkün mü?