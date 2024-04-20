"Çocuklarınızla Çocuklaşın" Hadis-i Şerifini Nasıl Anlamalıyız? | Aile Çatısı

Çocuklarımıza Doğru Pencereden Bakabiliyor muyuz?



Aile Çatısı'na bu hafta Doç. Dr. Ayhan Öz ve Klinik Psikolog Zeynep Türkkan konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklarımıza Doğru Pencereden Bakabiliyor muyuz?

06:30 "Çocuk" ve "Çocukluk" kavramlarına bakış açımız davranışlarımızı nasıl etkiliyor?

13:00 Çocukluktan Çıkış Yaşımızı Hangi Koşullar Belirler?

19:30 Tarihsel Süreçte Çocuğa Bakış ve Değişen Yaklaşımlar

32:00 "Çocuklarınızla Çocuklaşın" Hadis-i Şerifini Nasıl Anlamalıyız?

42:00 "Çocuk Hakları" Ne Anlam İfade Eder?

45:00 Haklar ve Sorumluluklar Arasında İnsan Olmak ve Çocuk Yetiştirmek

52:00 Çocuklarımıza Doğru Pencereden Bakabiliyor muyuz?

01:01:00 Doğal Ebeveynlik Ne Demek?

01:07:00 Çocukların Uygun Olmayan Taleplerine Nasıl Karşılık Vermeliyiz?

01:25:00 Çocuklarımıza Doğru Pencereden Bakabiliyor muyuz?

01:28:00 Haklar ve Sorumluluklar Arasında İnsan Olmak ve Çocuk Yetiştirmek

01:34:00 Çocuklarımıza Doğru Pencereden Bakabiliyor muyuz?