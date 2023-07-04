Koruyucu Aile I Aile Çatısı

Koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki farklar nelerdir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Koruyucu Ailelik" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Vaize Meryem Dalgıç ve Eğitimci Halis Kuralay oldu.

00:00 Aile Çatısı

01:09 Herkes Koruyucu Aile Olabilir mi?

10:20 Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?

14:15 Dini Açıdan Koruyucu Ailelik

22:00 Koruyucu Aile İle Evlat Edinme Arasındaki Farklar Nelerdir?

26:45 Kur'an-ı Kerim ve Sünette "Koruyucu Aile"

38:40 Kur'an-ı Kerim'de Yetim Kavramı ve İfade Ettiği Anlamlar

47:35 Herkes "Koruyucu Aile" Olabilir mi?

01:09:45 Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

01:20:09 Koruyucu Aile Yanına Yerleşen Çocukla İletişim Nasıl Olmalı?

01:23:09 Koruyucu Aile Uygulamasının Manevi Temelleri

01:40:50 Bir Çocuğun Hayatına Dokunmak: Koruyucu Ailelik