Koruyucu Aile I Aile Çatısı
Koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki farklar nelerdir?
Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Koruyucu Ailelik" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Vaize Meryem Dalgıç ve Eğitimci Halis Kuralay oldu.
00:00 Aile Çatısı
01:09 Herkes Koruyucu Aile Olabilir mi?
10:20 Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?
14:15 Dini Açıdan Koruyucu Ailelik
22:00 Koruyucu Aile İle Evlat Edinme Arasındaki Farklar Nelerdir?
26:45 Kur'an-ı Kerim ve Sünette "Koruyucu Aile"
38:40 Kur'an-ı Kerim'de Yetim Kavramı ve İfade Ettiği Anlamlar
47:35 Herkes "Koruyucu Aile" Olabilir mi?
01:09:45 Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
01:20:09 Koruyucu Aile Yanına Yerleşen Çocukla İletişim Nasıl Olmalı?
01:23:09 Koruyucu Aile Uygulamasının Manevi Temelleri
01:40:50 Bir Çocuğun Hayatına Dokunmak: Koruyucu Ailelik