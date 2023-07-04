VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Koruyucu Aile I Aile Çatısı 04 Temmuz 2023 | 97. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 27 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Travmaların İyileştirilmesinde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 21 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu I Aile Çatısı 16 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Sınav Kaygısını Tetikleyen Faktörler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Ailede İstişare Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Aile İçi İletişimde Sabır | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Ailenin İtibarı: Saygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Ailenin Rahmet Kapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 79. Bölüm
Bayramların Aile İçin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Evlilikte 5S Kuralı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Eş Seçiminde Kıstaslar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Çocuklara Değerler Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Evlenilecek Kişiyi Seçmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Duygu Koçu Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Bir Ailenin Duygusal Çeyizi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Köken Ailenin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Aile Birliğinin Korunması | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Tek Ebeveynli Aileler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Aileler İçin Seyahat Terapi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Göçün Aile Üzerindeki Etkisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Ailede Biz Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Ailede Öz Değer Gelişimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Affetmenin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Hayatın Anlamı ve Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhu | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Bağlanma ve Evlilik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Boşanma Sürecinde Aile Desteği | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Ergenlikte Kimlik Bunalımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Aile İçi İletişim ve Sorunlar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Ailede Babanın Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Gençlerle İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Evlilik Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Çocukların Psikolojik Sorunları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Bağırmayan Ebeveynlik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Evlilikte Güven | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Teknoloji Bağımlılığı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Okul Fobisi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Ailede Mutluluk Sanatı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Aile Danışmanlığı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Sağlıklı Beslenmek | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Üniversite Tercihi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Normal Doğum ve Sezaryen Doğum | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Eş Seçimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Ailede Yas | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Sınav Kaygısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Aileyi Birbirine Bağlayan Miras | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Sosyal Girişimcilik | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Çocuklarda Din Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Ailede Çocuk Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Koruyucu Aile I Aile Çatısı

Koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki farklar nelerdir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Koruyucu Ailelik" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Vaize Meryem Dalgıç ve Eğitimci Halis Kuralay oldu.

00:00 Aile Çatısı
01:09 Herkes Koruyucu Aile Olabilir mi?
10:20 Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir?
14:15 Dini Açıdan Koruyucu Ailelik
22:00 Koruyucu Aile İle Evlat Edinme Arasındaki Farklar Nelerdir?
26:45 Kur'an-ı Kerim ve Sünette "Koruyucu Aile"
38:40 Kur'an-ı Kerim'de Yetim Kavramı ve İfade Ettiği Anlamlar
47:35 Herkes "Koruyucu Aile" Olabilir mi?
01:09:45 Kimler Koruyucu Aile Olabilir?
01:20:09 Koruyucu Aile Yanına Yerleşen Çocukla İletişim Nasıl Olmalı?
01:23:09 Koruyucu Aile Uygulamasının Manevi Temelleri
01:40:50 Bir Çocuğun Hayatına Dokunmak: Koruyucu Ailelik

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Aile Çatısı
-->
Şiir Vakti
-->
İnsana Değer
-->
Anıların İzinde
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
Medeniyet Mirası
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
-->
İki Mısra Arası
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı