Vicdanlı Bireyden Topluma | Aile Çatısı

Ebeveynlerin hangi davranışları çocuklarda vicdan mekanizmasının oluşumunu engeller?

İslam düşüncesinde "vicdan" nasıl ele alınıyor? Ebeveynlerin hangi davranışları çocuklarda vicdan mekanizmasının oluşumunu engeller? Çocuklarda vicdan gelişimi için neler yapılmalı? Aile Çatısı'nda Sümeyye Baltacı'nın bu haftaki konukları Dr. Öğr. Üyesi Betül Kanburoğlu ve Psk. Dan. Nuray Baştan Aydın oldu. Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

02:20 Vicdanlı nesilden vicdanlı topluma

13:45 İslam düşüncesinde "vicdan" nasıl ele alınıyor?

21:45 Dini ve psikolojik açıdan vicdan

22:29 Ebeveynlerin hangi davranışları çocuklarda vicdan mekanizmasının oluşumunu engeller?

28:49 Vicdanlı bireyden vicdanlı topluma

33:11 Geçmişte yaşanan zorluklar vicdansızlığa sebep olur mu?

47:55 Ahlaklı olmada dengede olmanın önemi

52:26 Vicdanlı birey olmak toplumsal hayatımız için neden önemlidir?

01:08:58 Çocuklarda vicdan gelişimi için neler yapılmalı?

01:15:17 İman ile vicdan arasında nasıl bir ilişki var?

01:29:34 Çocukların oynadığı oyunlar vicdan gelişimini nasıl etkiliyor?