Aile Hekimliği Hizmetleri I Aile Çatısı

Aile Çatısı'nda bu hafta "Halk Sağlığı Haftası ve Çocuklar" konuşuldu.

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Halk Sağlığı Haftası ve Çocuklar" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Zeyneb İrem Yüksel Salduz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülay Okay oldu.

00:00 Aile Çatısı

05:35 Aile Hekimliği Hizmetleri Neler?

07:10 Aile Hekimine Hangi Konularda Başvurabiliriz?

09:00 Aile Hekimliği Hizmetleri Neler?

10:35 Aile Hekimliğinde Yapılan Tarama Testleri Neler?

12:15 Okulların Açılmasıyla Çocuklarda En Sık Görülen Hastalıklar Neler?

17:30 Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Neler Yapılmalı?

23:40 Çocukların Sık Hastalanmaması İçin Nasıl Bir Hayat Düzeni Planlanmalı?

28:25 Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklardan Korumanın Yolları

36:40 Öksürük İçin Evde Ne Yapılabilir?

41:35 Döküntülü Hastalıklar Nelerdir?

54:20 Bağırsak Enfeksiyonu Belirtiler ve Tedavisi

56:10 Bol Sıvı Tüketimi Neden Önemli?

01:08:30 Okul Çağında Beslenmenin Önemi

01:18:30 Çocuklar İçin Beslenme, Uyku ve Egzersiz

01:36:15 Çocuklar Hangi Aşıları Olmalı?