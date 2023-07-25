Yaz Kurslarında Dini Eğitim I Aile Çatısı

Yaz kursları din eğitimi açısından nasıl değerlendirilmeli?

Yaz Kursları Din Eğitimi Açısından Nasıl Değerlendirilmeli? Yaz kurslarının verimini arttırmak için aileye düşen görevler nelerdir? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Yaz Kurslarında Dini Eğitim" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Din Eğitimcisi Emine Tuğba Arslan ve Hafızlık Eğitmeni Yunus Emre Bilkil oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Yaz kurslarında dini eğitim

07:00 Yaz kursları din eğitimi açısından nasıl değerlendirilmeli?

17:00 Yaz kurslarının ders içeriği nasıl belirleniyor?

22:00 Yaz kurslarının öğrencilere sağladığı faydalar

27:00 Yaz kurslarının verimini arttırmak için aileye düşen görevler

32:00 Çocuğun din ve değerler eğitiminde ailenin rolü

38:00 Yaz kurslarının ders içeriği nasıl belirleniyor?

47:00 Dini eğitimde öğretmenlerin rolü nedir?

01:01:00 Yaz kurslarına katılmak için yaş sınırlaması var mıdır?

01:19:00 Çocuklara dini bilgileri en iyi nasıl sunabiliriz?

01:25:00 Çocuğun din ve değerler eğitiminde ailenin rolü

01:37:00 Yaz okullarından ebeveynin beklentisi ne olmalı?