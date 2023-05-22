89. Bölüm | Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile

Bu bölümde Dr. Hatice Kübra Güzel ve Klinik Diyetisyen Ayşenur Çabuk Yetişmiş ile "Sağlıklı Yaşamın Önemi" konuşuldu.

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Sağlıklı beslenme" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Dr. Hatice Kübra Güzel ve Klinik Diyetisyen Ayşenur Çabuk Yetişmiş oldu.

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00:00 Aile Çatısı

03:35 Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile

06:00 "Sağlıklı" Besleniyor musunuz?

11:30 Sağlıklı Bir Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme

14:45 Ailede Sağlıklı Beslenmenin Önemi

18:48 Sağlıklı Beslenmenin Yolları Neler?

23:48 Çağın Hastalığı Obezite

28:10 Sağlıklı Beslenme Alışkanlığını Nasıl Kazanabiliriz?

28:39 Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Problemleri

32:32 Sağlıklı Beslenmede Doğru Bilinen "Yanlışlar"

35:46 Günlük Şeker Tüketimi Ne Kadar Olmalı?

38:50 Sağlıklı Beslenmede "Sürdürülebilir" Olmak

45:18 Sağlıklı Beslenmenin Yolları Neler? 01:04:13 Gebeliğe Hazırlık Sürecinde Beslenme 01:07:27 Hamilelik Döneminde Anneler Nasıl Beslenmeli? 01:20:33 Emzirme Döneminde Hangi Besinlerden Uzak Durulmalı?