Modern çağda doğa neresi? | Aile Çatısı

Merakları giderilemeyen çocukların yetenekleri zarar mı görüyor?

Doğa, bilim ve çocuk üçgeninde oyunun yeri nedir? Bilim eğitimi nedir ve neden önemlidir? Doğa eğitimi çocukların üretkenliğini nasıl etkiler? Geleneksel oyunların çocuğun toplumsal ve ahlaki gelişimine nasıl bir katkısı var? Ailelerin çocuklarıyla doğada uygulayabileceği oyunlar neler? Bu bölümde Eğitimci Zülfikar Abaz, Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Konar Özkan ve Eğitim Tasarımcısı Sümeyye Ceylan konuk oldu.

03:30 Çocuklar için bilim ve doğa eğitimi

06:30 Çocukların gelişiminde doğa, bilim ve oyunun yeri

08:30 "Doğa" dediğimiz yer neresi?

18:15 Bilim eğitimi nedir ve neden önemlidir?

30:00 Merakları giderilemeyen çocukların yetenekleri zarar mı görüyor?

36:30 Modern çağda doğa ile ilişkimiz nasıl?

54:00 Çocuklar için bilim ve doğa yönetimi

01:02:00 Çocukların doğa ve bilimle ilişkisinde ebeveynlerin rolü

01:11:00 Çocukların meraklarını gidermek noktasında nasıl yardımcı olabiliriz?

01:14:00 Geri dönüşüm faaliyetleri doğa ile ilişkimizi nasıl besliyor?