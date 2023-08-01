Ailede Öfke Kontrolü | Aile Çatısı

Bu bölüme Prof. Dr. Hatice Kelpetin Alpaguş ve Uzman Psikolog Yağmur Okur İskit konuk oldu.

Öfke anında yapılması gerekenler nelerdir? Ayet ve hadislerde öfke anında yapılması tavsiye edilenler nelerdir? Çocukların öfkesi neden saldırganlığa dönüşüyor?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Öfke Kontrolü" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Prof. Dr. Hatice Kelpetin Alpaguş ve Uzman Psikolog Yağmur Okur İskit oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:00 Ailede öfke kontrolü nasıl sağlanır?

07:50 Gündelik hayatımızda neden ve neye öfkeleniriz?

12:00 Ayet ve hadislerde öfke anında yapılması tavsiye edilenler nelerdir?

16:30 Karşılıklı öfkenin ilişkilere zararı

23:30 Öfke anında yapılması gerekenler

34:00 Öfke duygusunun altında yatan sebepler nelerdir?

38:30 Çocuklarda öfke problemi neden olur?

45:00 Öfke kontrolsüzlüğünün nedenleri nelerdir?

55:00 Öfkeyi kontrol etmenin yolları nelerdir?

01:00:00 Öfke kontrolü irade eğitimi ile mümkün mü?

01:16:00 Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

01:22:00 Çocukların öfkesi neden saldırganlığa dönüşüyor?

01:27:00 Ebeveynler öfkeli çocuklara nasıl davranmalı?

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