Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Aile Çatısı

Çocukta sorumluluk duygusunu nasıl geliştirebiliriz? Yardımlaşma ve iş birliğinin ailede güçlendirdiği değer ve duygular nelerdir? Eşler arasında sağlıklı rol dağılımı ve iş birliği nasıl olmalı? Eşlerin duygu dünyalarını paylaşmaları ilişkilerini nasıl etkiler?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta " Aile Yaşamının Kilit Parçaları" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu Sosyolog Aile Danışmanı Neslihan Baki ve Vaiz Aile Danışmanı Tuba Şahin oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aile Yaşamının Kilit Parçaları: İş Birliği ve Yardımlaşma

06:30 Yardımlaşma ve iş birliğinin ailede güçlendirdiği değer ve duygular

11:00 Ailede iş birliği ve yardımlaşma

14:30 Ailede roller evlilik öncesi süreçte mi belirlenmeli?

16:40 Ailede iş birliğinde Hz. Peygamber (s.a.v.) örnekliği

25:00 Ailede hak ve sorumluluklarının dengeli bir şekilde dağıtılması

28:30 Doğru rol paylaşımının aile içi huzura katkısı

34:00 Eşler arasında sağlıklı rol dağılımı ve iş birliği nasıl olmalı?

37:30 Ailede sağlıklı iş birliği için taktir ve onayın önemi

45:00 Aile içi iş birliği ve yardımlaşmada iletişimin önemi

58:00 Eşler arasında sağlıklı rol dağılımı ve iş birliği nasıl olmalı?

01:01:00 Ailede iş birliği ve yardımlaşmada sınırların mahiyeti

01:03:00 Hz. Peygamber ailede hak ve sorumluluk dengesini nasıl sağlıyordu?

01:15:00 Eşlerin duygu dünyalarını paylaşmaları ilişkilerini nasıl etkiler?

01:23:00 Çocukta sorumluluk duygusunu nasıl geliştirebiliriz?