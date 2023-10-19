Kimlik Oluşumunda Babanın Rolü I Aile Çatısı

Aile Çatısı'nın bu bölümde Uzman Psikolog Dr. Abdülaziz Yılmaz ile "Kimlik Oluşumunda Babanın Rolü" konuşuldu.

Çocuğun kişilik gelişiminde baba nasıl bir rol oynar? İyi bir baba modeli görmemiş kişiler iyi bir baba olabilir mi? Otoriter babalar çocuklarda nasıl etki bırakır? Çocukların güvenli bağlanması ve özgüvenli olması için babalar ne yapmalı?

Aile Çatısı'nın bu bölümde Uzman Psikolog Dr. Abdülaziz Yılmaz ile "Kimlik Oluşumunda Babanın Rolü" konuşuldu.

00:00 Aile Çatısı

03:40 Kimlik oluşumunda babanın rolü

16:38 Otoritenin babalar üzerinden sağlanmasının etkileri

18:20 Baba bir çocuğun dünyasında neyi ifade ediyor?

23:52 Ebeveynliği bakım verici kimliğin ötesine taşımak nasıl mümkün olur?

42:22 Çocuğun baba ile güvenli bağlanması ne zaman başlar?

1:08:05 İyi bir baba modeli görmemiş kişiler iyi baba olabilir mi?

1:08:23 Kız çocuklarının hayatında babanın rolü

1:17:15 Çocuğun baba ile güvenli bağlanması ne zaman başlar?

1:23:33 Babalar çocuklarıyla sorunlarını paylaşmalı mı?

1:36:28 Özgüven gelişiminde babanın etkisi

1:39:48 İş hayatında yoğun olan ebeveynler vakit planlamasını nasıl yapmalı?