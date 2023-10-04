Evlilikte Mutlu Olmanın Yolları | Aile Çatısı

Bu bölümde Dr. Saliha Uysal ve Aile ve Çift Terapisti Ayşe Yılmaz ile mutlu ve uyumlu bir evliliğin yolları konuşuldu.

Eşler arasında muhabbetin devamı için neler yapılmalı? Beklentiler eş ilişkilerini nasıl etkiliyor? Evlilik mahremiyeti için nelere dikkat edilmeli? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta evlilikte mutlu olmanın yolları konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Dr. Saliha Uysal ve Aile ve Çift Terapisti Ayşe Yılmaz oldu.

00:00 Aile Çatısı

05:00 Evlilikte mutlu olmanın yolları

18:20 İslam'da ailenin önemi

22:00 Değişen toplumsal yapıda aile

29:00 Evlilikte anlaşılma ihtiyacı ve beklentiler

34:00 Mutlu ve uyumlu bir evliliğin yolları nelerdir?

01:04:00 Eş seçiminde uyum ve denklik nasıl olmalı?

01:11:00 Eşler arasında anlama ve anlaşılma problemleri neden ortaya çıkar?

01:20:00 Evliliğin ilk yıllarında nelere dikkat edilmeli?

01:32:00 Eşler arasında anlama ve anlaşılma problemleri neden ortaya çıkar?