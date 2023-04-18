Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı

Aile büyükleri ile yaşanan iletişim hataları neler? Aile büyükleriyle yaşarken sınırlarımız nasıl olmalı? Aile büyükleriyle yaşamanın çocukların ruh dünyasına katkıları nelerdir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu İletişimci - Yazar Tuğba Akbey İnan ve Vaiz Pakize Yetimova oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aile büyükleriyle sağlıklı iletişim

03:30 İslam'ın anne ve babaya verdiği önem

06:00 Aile büyüklerimize karşı sorumluluklarımız

12:30 Aile büyükleri ile yaşanan iletişim hataları neler?

24:00 Aile büyükleriyle yaşarken sınırlarımız nasıl olmalı?

29:00 Aile büyükleriyle yaşamanın çocukların ruh dünyasına katkıları

44:00 Akraba ilişkilerinde üslubumuz nasıl olmalı?

51:00 Aile büyükleriyle yaşamanın çocukların ruh dünyasına katkıları

01:08:00 Aile büyükleriyle yaşarken sınırlarımız nasıl olmalı?

01:16:00 Sıla-i Rahim'in dünyevi ve uhrevi katkıları

01:28:00 Ailede rol paylaşımı akrabalık ilişkilerini nasıl etkiliyor?

01:46:00 Ailede bayram ruhunu yaşamak