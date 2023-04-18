Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı

Aile büyükleri ile yaşanan iletişim hataları neler? Aile büyükleriyle yaşarken sınırlarımız nasıl olmalı? Aile büyükleriyle yaşamanın çocukların ruh dünyasına katkıları nelerdir?
Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Aile Çatısı programında bu hafta "Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konuğu İletişimci - Yazar Tuğba Akbey İnan ve Vaiz Pakize Yetimova oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Aile büyükleriyle sağlıklı iletişim
03:30 İslam'ın anne ve babaya verdiği önem
06:00 Aile büyüklerimize karşı sorumluluklarımız
12:30 Aile büyükleri ile yaşanan iletişim hataları neler?
24:00 Aile büyükleriyle yaşarken sınırlarımız nasıl olmalı?
29:00 Aile büyükleriyle yaşamanın çocukların ruh dünyasına katkıları
44:00 Akraba ilişkilerinde üslubumuz nasıl olmalı?
51:00 Aile büyükleriyle yaşamanın çocukların ruh dünyasına katkıları
01:08:00 Aile büyükleriyle yaşarken sınırlarımız nasıl olmalı?
01:16:00 Sıla-i Rahim'in dünyevi ve uhrevi katkıları
01:28:00 Ailede rol paylaşımı akrabalık ilişkilerini nasıl etkiliyor?
01:46:00 Ailede bayram ruhunu yaşamak