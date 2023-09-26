En Kutlu Mucize: Doğum | Aile Çatısı

Bu bölümde Dr. Esra Kırsever ve Hamile ve Doğum Psikoloğu Zeynep Kocamaz Öztürk ile doğum öncesi ve sonrası hazırlık konuşuldu.

Doğuma psikolojik olarak nasıl hazırlık yapılmalı? Doğumda kaygı nasıl yönetilir? Sezaryen ve normal doğum arasındaki farklar neler? Normal doğum mu, sezaryen mi daha sağlıklı? Anne, baba ve bebek bağlanması nasıl sağlanır?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "En kutlu mucize: Doğum" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Dr. Esra Kırsever ve Hamile ve Doğum Psikoloğu Zeynep Kocamaz Öztürk oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:00 Peygamber Efendimiz'in dünyayı teşrifi: Mevlid Kandili

05:00 İki alem arası yolculuk: Doğum

07:00 Nebevi ruhla evlat yetiştirmeye nereden başlarız?

11:30 En kutlu mucize: Doğum

26:00 Gebeliğe manevi hazırlık nasıl yapılmalı?

29:00 Doğum öncesi anne ve babanın dikkat etmesi gereken hususlar

33:00 Doğuma nasıl bir hazırlık yapılmalı?

41:00 Hamilelik sürecinde değişen psikolojik durumlar

59:00 Doğumu zorlaştıran zihni kodlar neler?

01:11:00 Doğum sonrası bebek ve baba bağlanması nasıl gerçekleşir?

01:17:00 Anne - bebek bağının gelişmesi: Ten tene temas

01:22:00 Doğum sonrası "Lohusalık Depresyonu" neden kaynaklanır?

01:38:00 Gebeliğe engel teşkil eden faktörler nelerdir?