Kıskançlık aile ilişkilerini nasıl etkiliyor? I Aile Çatısı

Kıskançlık evliliği nasıl etkiliyor?

Kıskançlık evliliği nasıl etkiliyor? "Seven insan kıskanır" sözü doğru mu? Kıskançlık hangi düzeyde zararlı bir hal alır? Aile içinde yaşanan kıskançlıkla baş etme yöntemleri neler?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta kıskançlığın evliliğin üzerindeki etkileri konuşuldu. Bu bölümde Aile Danışmanı Filiz Tepe ve Aile Danışmanı Ümmühan Civan konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Kıskançlık aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

06:00 Kıskançlık doğal bir duygu mudur?

08:00 Kıskançlık duygusunu tetikleyen davranışlar neler?

20:00 Kıskançlık hangi düzeyde patolojik bir hal alır?

33:00 Kıskançlığın esas sebebi ne?

44:00 Kıskançlığın artmasına sebep olan etkenler

53:00 Kıskançlık aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

01:03:00 Kıskançlık hangi durumlarda zararlı?

01:14:00 Kıskançlıkla baş etme yöntemleri

01:20:00 Ailede aşırı kıskançlığın doğurduğu sonuçlar

01:34:00 Kişiler arası ilişkilerde kıskançlık ve kıskançlık türleri