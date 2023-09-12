Okula Alışma Sürecinde Aile Desteğinin Önemi | Aile Çatısı

Bu bölümde Klinik Psikolog Esra Korkmaz Aciyan ve Klinik Psikolog Hatice Topkaraoğlu Çiftçi ile okula alışma sürecinde aile desteğinin önemi konuşuldu.

Çocuklar okula uyumda neden zorlanır? Okula alışamayan çocuklar için aileler neden zorlanır? Sağlıklı okul dönemi için nelere dikkat etmeliyiz? Okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar neler? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Okula Alışma Sürecinde Aile Desteğinin Önemi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Klinik Psikolog Esra Korkmaz Aciyan ve Klinik Psikolog Hatice Topkaraoğlu Çiftçi oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Okula alışma sürecinde aile desteğinin önemi

05:00 Çocuklar okula uyumda neden zorlanır?

09:00 Okula alışamayan çocuklar için aileler neden zorlanır?

15:00 Sağlıklı okul dönemi için nelere dikkat etmeliyiz?

17:00 Oryantasyon sürecinde aileler nelere dikkat etmeli?

19:30 Çocuğumuzun okula hazır olduğunu değerlendirmenin önemi

23:45 Sağlıklı bir oryantasyon süreci nasıl olur?

27:30 Çocukları okula gitmekten alıkoyan durumlar neler?

30:00 Okul fobisinin bedensel -fiziksel belirtileri

34:00 Okula uyum sürecinde öğretmenler neler yapmalı?

37:00 Okula uyum sürecinde kaçınılması gereken davranışlar neler?

48:00 Yaz tatili dönüşü yeniden okula başlayan ara sınıflar için öneriler

58:00 Okul çağında görülen psikolojik problemler

01:17:00 Zorbalığa uğrayan çocuk ne yapar ve ne tepkiler verir?

01:26:00 Akran zorbalığı karşısında neler yapılabilir?

01:34:00 Çocuklara ders çalışma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?