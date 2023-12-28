Çocuklar İçin Girişimcilik | Aile Çatısı

Bu bölümde Psikolojik Danışman Doç. Dr. Muhammet Öztabak ile problem çözme becerisinin girişimci olmakla ilişkisi konuşuldu.

Girişimci olunur mu, doğulur mu? Çocukların girişimci ruhunu beslemek için neler yapılmalı? Girişimci olmakla sorumluluk sahibi olmak arasındaki ilişki nedir? Girişimcilikte cesaret yanlış mı anlaşılıyor?

Aile Çatısının bu bölümüne Psikolojik Danışman Doç. Dr. Muhammet Öztabak konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

04:00 Girişimci olunur mu, doğulur mu?

08:00 Fikri ekonomiye kazandırma süreci: Girişimcilik

15:00 Çocuklar için girişimcilik

23:00 Çocukların girişimci ruhunu beslemek için neler yapılmalı?

26:00 Yaşlara göre çocuklara verilebilecek sorumluluklar nelerdir?

29:00 Girişimci olmakla sorumluluk sahibi olmak arasındaki ilişki nedir?

53:00 Problem çözme becerisinin girişimci olmakla ilişkisi nedir?

55:00 Problem çözme becerisinin girişimci olmakla ilişkisi nedir?

1:03:00 Hangi karakter özellikleri olan insanlar girişimciliğe yatkındır?

1:14:00 Girişimcilikte cesaret yanlış mı anlaşılıyor?

1:23:00 Hangi davranışlar çocuklardaki girişimcilik ruhunu baskılar?

1:29:00 Oyun oynamanın girişimcilik ruhuna nasıl bir etkisi var?

1:35:00 Dijital oyun oynamak çocukların girişimciliğini nasıl etkiler?