Ailede rol paylaşımı nasıl olmalı? | Aile Çatısı

Aile içinde sınır ihlali yapmak ilişkilerimizi nasıl etkiliyor?

Aile Çatısı'nın bu bölümüne Uzman Aile Danışmanı İlknur Özhan ve Uzman Aile Danışmanı Selva Yılmaz konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Ailede Rol Paylaşımı Nasıl Olmalı?

11:00 Aile İçi Roller Nasıl Belirlenir?

14:30 Aile İçinde Sınır İhlali Yapmak İlişkilerimizi Nasıl Etkiliyor?

19:00 İlişkilerde Sınır Koymak Bir Beceri midir?

28:00 Toplumumuzda "Sınır Koymak" Nasıl Anlaşılıyor?

37:00 Ailede Rol Dağılımının Bir Sonucu Olarak Sınır ve Yardımlaşma

45:00 Sınır Koymak ve Bencillik Arasındaki Fark Nedir?

01:00:00 Aile İçi Sorumluluklarımızda Eşitlik Mümkün mü?

01:04:00 "Hayat Müşterek" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?