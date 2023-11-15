Dijital Dünyada Mahremiyet Sınırları | Aile Çatısı

Bu bölümde Vaiz Seda Şen ve İletişim Uzmanı Tuba Aydın Sel ile dijital dünyada mahremiyet sınırları konuşuldu.

Mahremiyet nedir ve sınırları neye göre belirlenir? Mahremiyete özen gösterilecek alanları neye göre belirlemeliyiz? Sosyal medyada mahremiyet ihlalinin aile kurumuna verdiği zararlar nelerdir?

Aile Çatısı'nda Sümeyye Baltacı'nın bu haftaki konukları Vaiz Seda Şen ve İletişim Uzmanı Tuba Aydın Sel oldu. Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Dijital dünyada mahremiyet sınırları

05:30 Mahremiyet nedir ve sınırları neye göre belirlenir?

13:00 Mahremiyete özen gösterilecek alanları neye göre belirlemeliyiz?

20:00 İslam'a göre özel hayat ve mahremiyet sınırları nasıl belirlenmeli?

27:00 Sosyal medyada mahremiyet ihlalinin aile kurumuna verdiği zararlar

38:00 Toplum olarak mahremiyet hassasiyetini nasıl kaybettik?

44:00 Teknolojinin gelişmesi ve mahremiyet algısındaki ilişki

55:00 Sosyal medya hazzı mahremiyete nasıl zarar veriyor?

01:01:00 Gösteriş arzumuz mahremiyeti nasıl etkiliyor?

01:07:00 Sosyal medya nasıl ticari bir mecra haline geliyor?

01:12:00 Sosyal medyada etkileşimi etkileyen faktörler

01:25:00 Sosyal medya nasıl ticari bir mecra haline geliyo?

01:30:00 Dini değerler fenomenlerin tüketim nesnesi haline mi geldi?