Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Sosyal medya ile mahremiyet arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu bölümde Din Eğitimcisi/Yazar Doç. Dr. Handan Yalvaç Arıcı ve Eğitimci/Yazar Esma Budak ile "Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi" konusu işlendi.

00:00 Aile Çatısı

01:52 Çocukluk döneminde mahremiyet eğitimi

05:50 Mahremiyet eğitimi neden önemlidir?

19:00 Sosyal medya ile mahremiyet arasında nasıl bir ilişki vardır?

26:50 Mahremiyet türleri nelerdir?

33:50 Çocukların dijital mahremiyetini nasıl koruyabiliriz?

42:00 Çocuklara mahremiyet bölgeleri nasıl anlatılmalı?

57:00 Bedensel mahremiyeti zedeleyen yanlış ebeveyn tutumları

1:01:15 Çocuklara mahremiyet bilincinin kazandırılması

1:06:15 Mahremiyet eğitimini kim vermelidir?

1:15:30 Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli?

1:19:00 Çocuklar sınırları ve özel alanları nasıl belirler?

1:21:00 Mahremiyet eğitimi verilirken dikkat edilmesi gereken noktalar

1:40:00 Mahremiyet eğitimi neden önemlidir?