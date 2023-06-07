Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi
Sosyal medya ile mahremiyet arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bu bölümde Din Eğitimcisi/Yazar Doç. Dr. Handan Yalvaç Arıcı ve Eğitimci/Yazar Esma Budak ile "Çocukluk Döneminde Mahremiyet Eğitimi" konusu işlendi.
00:00 Aile Çatısı
01:52 Çocukluk döneminde mahremiyet eğitimi
05:50 Mahremiyet eğitimi neden önemlidir?
19:00 Sosyal medya ile mahremiyet arasında nasıl bir ilişki vardır?
26:50 Mahremiyet türleri nelerdir?
33:50 Çocukların dijital mahremiyetini nasıl koruyabiliriz?
42:00 Çocuklara mahremiyet bölgeleri nasıl anlatılmalı?
57:00 Bedensel mahremiyeti zedeleyen yanlış ebeveyn tutumları
1:01:15 Çocuklara mahremiyet bilincinin kazandırılması
1:06:15 Mahremiyet eğitimini kim vermelidir?
1:15:30 Çocuklarda mahremiyet eğitiminde nelere dikkat edilmeli?
1:19:00 Çocuklar sınırları ve özel alanları nasıl belirler?
1:21:00 Mahremiyet eğitimi verilirken dikkat edilmesi gereken noktalar
1:40:00 Mahremiyet eğitimi neden önemlidir?