Çocukların Dünyasına Giriş Kapısı:Oyun I Aile Çatısı

Bu bölümde Oyun terapisti Büşra Karaca ve Eğitimci / Yazar Dursun Ali Emecen ile oyunun bedensel ve zihinsel faydaları konuşuldu.

Çocuğun dünyasında oyunun yeri ve önemi nedir? Oyun, ebeveyn ve çocuk ilişkisini nasıl etkiler? Aile Çatısı'na bu hafta Oyun terapisti Büşra Karaca ve Eğitimci / Yazar Dursun Ali Emecen konuk oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocukların dünyasına giriş kapısı:Oyun

05:00 Yetişkinler ve çocuklar için oyun ne anlama gelir?

07:15 Oyun hayatımızın neresinde?

11:00 Oyun temel bir ihtiyaç mı?

13:00 Oyunlar yararlı ve zararlı olarak kategorize edilebilir mi?

21:00 Oyun türlerinde çeşitlilik çocuklar için ne anlam ifade ediyor?

26:00 Oyunun bedensel ve zihinsel faydaları nelerdir?

28:30 "Etkinlik" ve "Oyun" aynı amaca mı hizmet eder?

32:30 Bol oyuncak çocuğun gelişimini nasıl etkiler?

36:15 Oyuncakla oynanan sürenin çocuğun bağ kurma becerisiyle ilişkisi

40:30 Her çocuktan oyun kurmasını beklemek doğru mu?

44:15 Yaş gruplarına göre oyun tercihleri nasıl olmalı?

52:00 Oyuncak sayısının fazlalığı çocukların becerilerini mi söndürüyor?

01:04:00 Ebeveynlerin çocuklarının oyunlarına katılması ilişkiye nasıl katkı sağlar?

01:40:00 Sokak oyunları çocukları sanal oyunlardan kurtarır mı?