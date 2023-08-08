Mutlu ve Uyumlu Evliliğin Yolları | Aile Çatısı

Aile Çatısı'nda bu hafta Aile Danışmanı - Yazar Lokman Yıldız ile aile birliğinin kurulmasında ilk adım olan evliliğin mutlu ve uyumlu yolları konuşuldu

Mutlu ve uyumlu bir evliliğin yolları nelerdir? Eşler arası iletişim nasıl olmalı? Doğru iletişim için eşler hangi yolu izlemeli? Mutlu evliliğin önündeki engeller nelerdir?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta aile birliğinin kurulmasında ilk adım olan evliliğin mutlu ve uyumlu yolları konuşuldu. Bu bölümde Aile Danışmanı - Yazar Lokman Yıldız konuk oldu.