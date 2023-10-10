Kişinin Öz Güven İnşaası | Aile Çatısı

Bu bölümde Din Eğitimcisi Saliha Kızılkaya ve Uzman Klinik Psikolog Rabia Hamadie ile İslam düşüncesinde kişinin öz güven inşaası konuşuldu

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta evlilikte mutlu olmanın yolları konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Din Eğitimcisi Saliha Kızılkaya ve Uzman Klinik Psikolog Rabia Hamadie oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Öz Güvenli çocuklar nasıl yetiştirebiliriz?

08:30 Bir çocuğun öz güven sahibi olma süreci ne zaman başlar?

14:30 İslam düşüncesinde kişinin öz güven inşaası

26:00 Öz Güvenli çocuklar nasıl yetiştirebiliriz?

34:00 Çocuğun ailede maruz kaldığı davranışlar öz güvenini nasıl etkiler?

39:00 Bir çocukta özgüven eksikliği olduğunu nasıl anlarız?

50:00 Öz güven yalnızca çocukluk çağında mı kazanılır?

01:04:00 Otoriter aile yapısı öz güveni nasıl etkiliyor?

01:14:00 Bir çocukta öz güven eksikliği olduğunu nasıl anlarız?

01:22:00 Öz güven eksikliğinin hayatımıza etkileri

01:30:00 Öz güven eksikliğine karşı neler yapılmalı?

01:34:00 Öz güvenli Müslüman gencin duruşu nasıl olmalıdır?