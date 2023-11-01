VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Haber Dili ve Filistin Direnişi | Aile Çatısı 01 Kasım 2023 113. Bölüm
Karnı Tok Ruhu Aç Çocuklar | Aile Çatısı 25 Ekim 2023 112. Bölüm
Kimlik Oluşumunda Babanın Rolü I Aile Çatısı 19 Ekim 2023 111. Bölüm
Kişinin Öz Güven İnşaası | Aile Çatısı 10 Ekim 2023 110. Bölüm
Evlilikte Mutlu Olmanın Yolları | Aile Çatısı 04 Ekim 2023 109. Bölüm
En Kutlu Mucize: Doğum | Aile Çatısı 27 Eylül 2023 108. Bölüm
Bağımlılıkla Mücadele ve Aile | Aile Çatısı 20 Eylül 2023 107. Bölüm
Okula Alışma Sürecinde Aile Desteğinin Önemi | Aile Çatısı 12 Eylül 2023 106. Bölüm
Aile Hekimliği Hizmetleri I Aile Çatısı 05 Eylül 2023 105. Bölüm
Kıskançlık aile ilişkilerini nasıl etkiliyor? I Aile Çatısı 30 Ağustos 2023 104. Bölüm
Ergenlik Döneminde Gençler | Aile Çatısı 22 Ağustos 2023 103. Bölüm
Mutlu ve Uyumlu Evliliğin Yolları | Aile Çatısı 08 Ağustos 2023 102. Bölüm
Ailede Öfke Kontrolü | Aile Çatısı 01 Ağustos 2023 101. Bölüm
Yaz Kurslarında Dini Eğitim I Aile Çatısı 25 Temmuz 2023 100. Bölüm
Okuma Alışkanlığı | Aile Çatısı 19 Temmuz 2023 99. Bölüm
Dijital Çağda Anne ve Baba I Aile Çatısı 11 Temmuz 2023 98. Bölüm
Koruyucu Aile I Aile Çatısı 04 Temmuz 2023 97. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 27 Haziran 2023 96. Bölüm
Travmaların İyileştirilmesinde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 21 Haziran 2023 95. Bölüm
Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu I Aile Çatısı 16 Haziran 2023 94. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 93. Bölüm
Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 92. Bölüm
Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 91. Bölüm
Sınav Kaygısını Tetikleyen Faktörler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 90. Bölüm
Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 89. Bölüm
Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 88. Bölüm
Ailede İstişare Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 87. Bölüm
Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 86. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 85. Bölüm
Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 84. Bölüm
Aile İçi İletişimde Sabır | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 83. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 82. Bölüm
Ailenin İtibarı: Saygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 81. Bölüm
Ailenin Rahmet Kapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 80. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 79. Bölüm
Bayramların Aile İçin Önemi | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 78. Bölüm
Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 77. Bölüm
Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 76. Bölüm
Evlilikte 5S Kuralı | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 75. Bölüm
Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 74. Bölüm
Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 73. Bölüm
Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 72. Bölüm
Eş Seçiminde Kıstaslar | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 71. Bölüm
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 70. Bölüm
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 04 Eylül 2023 69. Bölüm
Çocuklara Değerler Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 68. Bölüm
Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 67. Bölüm
Evlenilecek Kişiyi Seçmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 66. Bölüm
Duygu Koçu Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 65. Bölüm
Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 64. Bölüm
Bir Ailenin Duygusal Çeyizi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 63. Bölüm
Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 62. Bölüm
Köken Ailenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 61. Bölüm
Aile Birliğinin Korunması | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 60. Bölüm
Tek Ebeveynli Aileler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 59. Bölüm
Aileler İçin Seyahat Terapi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 58. Bölüm
Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 57. Bölüm
Göçün Aile Üzerindeki Etkisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 56. Bölüm
Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 55. Bölüm
Ailede Biz Kültürü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 54. Bölüm
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 53. Bölüm
Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 52. Bölüm
Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 51. Bölüm
Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 50. Bölüm
Ailede Öz Değer Gelişimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 49. Bölüm
Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 48. Bölüm
Affetmenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 47. Bölüm
Hayatın Anlamı ve Aile | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 46. Bölüm
Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 45. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhu | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 44. Bölüm
Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 43. Bölüm
Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 42. Bölüm
Bağlanma ve Evlilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 41. Bölüm
Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 40. Bölüm
Boşanma Sürecinde Aile Desteği | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 39. Bölüm
Ergenlikte Kimlik Bunalımı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 38. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 37. Bölüm
Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 36. Bölüm
Aile İçi İletişim ve Sorunlar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 35. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 34. Bölüm
Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 33. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 32. Bölüm
Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 31. Bölüm
Ailede Babanın Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 30. Bölüm
Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 29. Bölüm
Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 28. Bölüm
Gençlerle İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 27. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 26. Bölüm
Evlilik Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 25. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 24. Bölüm
Çocukların Psikolojik Sorunları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 23. Bölüm
Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 22. Bölüm
Bağırmayan Ebeveynlik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 21. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 20. Bölüm
Evlilikte Güven | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 19. Bölüm
Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 18. Bölüm
Teknoloji Bağımlılığı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 17. Bölüm
Okul Fobisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ailede Mutluluk Sanatı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 15. Bölüm
Aile Danışmanlığı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 14. Bölüm
Sağlıklı Beslenmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 13. Bölüm
Üniversite Tercihi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 12. Bölüm
Normal Doğum ve Sezaryen Doğum | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 11. Bölüm
Eş Seçimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 10. Bölüm
Ailede Yas | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 9. Bölüm
Sınav Kaygısı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 8. Bölüm
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 7. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 6. Bölüm
Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 5. Bölüm
Aileyi Birbirine Bağlayan Miras | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 4. Bölüm
Sosyal Girişimcilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 3. Bölüm
Çocuklarda Din Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 2. Bölüm
Ailede Çocuk Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 1. Bölüm

Haber Dili ve Filistin Direnişi | Aile Çatısı

Bu bölümde Vaize Merve Sefa Erbaş Likoğlu ve Din Eğitimcisi Ayşe Kantarcı ile Filistin direnişi ekseninde haber dilinin algımıza ve söylemlerimize etkisi konuşuldu.

Aile Çatısı'na bu hafta Vaize Merve Sefa Erbaş Likoğlu ve Din Eğitimcisi Ayşe Kantarcı konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

07:20 Filistin'de Çocukları Güçlü Kılan Nedir?

15:15 Haber Dilinin Algımıza ve Söylemlerimize Etkisi

18:45 Erbaş: İnsanların İçinde Bir Doğru Öz Var, Oradaki Direniş Bunu Uyandırdı

22:25 Filistin'in Direnişini Besleyen Güç Nedir?

34:00 İman Gücünün Örneklerini Hayatımızda Nasıl Artırabiliriz?

43:40 Müslümanın İçindeki ve Dışındaki Mücadele Alanları

45:15 Fert ve Ümmet Olmanın Ahlak İnşa Etmedeki Önemi

59:05 Tarihsel Açıdan Filistin'in Hikayesi

01:01:38 Filistin'e Karşı Sorumluluğumuzu Hatırlamada Tarihsel Süreci Bilmenin Önemi

01:03:10 Kudüs Bizim İçin Neden Önemli?

01:08:55 Kudüs Şuurunu Diri Tutabilmek İçin Nereden Başlamalıyız?

01:11:15 Kudüs İçin Ne Yapabiliriz?

01:18:16 İsrail'in Güçlü Oluşu Bize Empoze Ediliyor ve İmanı Zedeliyor

01:24:05 Boykot Meselesini İlkesel ve Ahlaki Olarak Ele Alabilmek

01:32:40 Çocuklarımıza Kudüs Sevgisini Aşılamanın Yolları

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