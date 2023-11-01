Haber Dili ve Filistin Direnişi | Aile Çatısı

Bu bölümde Vaize Merve Sefa Erbaş Likoğlu ve Din Eğitimcisi Ayşe Kantarcı ile Filistin direnişi ekseninde haber dilinin algımıza ve söylemlerimize etkisi konuşuldu.

Aile Çatısı'na bu hafta Vaize Merve Sefa Erbaş Likoğlu ve Din Eğitimcisi Ayşe Kantarcı konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

07:20 Filistin'de Çocukları Güçlü Kılan Nedir?

15:15 Haber Dilinin Algımıza ve Söylemlerimize Etkisi

18:45 Erbaş: İnsanların İçinde Bir Doğru Öz Var, Oradaki Direniş Bunu Uyandırdı

22:25 Filistin'in Direnişini Besleyen Güç Nedir?

34:00 İman Gücünün Örneklerini Hayatımızda Nasıl Artırabiliriz?

43:40 Müslümanın İçindeki ve Dışındaki Mücadele Alanları

45:15 Fert ve Ümmet Olmanın Ahlak İnşa Etmedeki Önemi

59:05 Tarihsel Açıdan Filistin'in Hikayesi

01:01:38 Filistin'e Karşı Sorumluluğumuzu Hatırlamada Tarihsel Süreci Bilmenin Önemi

01:03:10 Kudüs Bizim İçin Neden Önemli?

01:08:55 Kudüs Şuurunu Diri Tutabilmek İçin Nereden Başlamalıyız?

01:11:15 Kudüs İçin Ne Yapabiliriz?

01:18:16 İsrail'in Güçlü Oluşu Bize Empoze Ediliyor ve İmanı Zedeliyor

01:24:05 Boykot Meselesini İlkesel ve Ahlaki Olarak Ele Alabilmek

01:32:40 Çocuklarımıza Kudüs Sevgisini Aşılamanın Yolları