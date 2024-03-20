Geçmişi sürekli anmak sabrımızı nasıl etkiliyor? | Aile Çatısı
Sorunlara karşı sabır göstermek bizi mücadeleden alıkoyar mı?
Aile Çatısı'na bu hafta Dr. Taha Burak Toprak konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Aile Çatısı
02:00 Aile Hayatında Huzurun Anahtarları: Sabır ve Hoşgörü
10:00 Merhamet, İnsandaki Hangi Duygu İle İlişkilidir?
14:00 "İçinden Geldiği Gibi Davran" Telkininin Sosyal Yaşamdaki Riskleri
17:00 Ailevi İlişkilerde Sabrın Önemi
30:00 Anne ve Babaya Yönelik Sabrın ve Hoşgörünün Ehemmiyeti
35:00 Geçmişi Sürekli Anmak Sabrımızı Nasıl Etkiliyor?
39:00 Sabrın İçselleştirilmesi ve Beceri Haline Gelmesi Nasıl Mümkün Olur?
45:00 Sorunlara Karşı Sabır Göstermek Bizi Mücadeleden Alıkoyar mı?
57:00 Sabrın Bir Ölçüsü Var mı?