Geçmişi sürekli anmak sabrımızı nasıl etkiliyor? | Aile Çatısı

Sorunlara karşı sabır göstermek bizi mücadeleden alıkoyar mı?

Aile Çatısı'na bu hafta Dr. Taha Burak Toprak konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Aile Hayatında Huzurun Anahtarları: Sabır ve Hoşgörü

10:00 Merhamet, İnsandaki Hangi Duygu İle İlişkilidir?

14:00 "İçinden Geldiği Gibi Davran" Telkininin Sosyal Yaşamdaki Riskleri

17:00 Ailevi İlişkilerde Sabrın Önemi

30:00 Anne ve Babaya Yönelik Sabrın ve Hoşgörünün Ehemmiyeti

35:00 Geçmişi Sürekli Anmak Sabrımızı Nasıl Etkiliyor?

39:00 Sabrın İçselleştirilmesi ve Beceri Haline Gelmesi Nasıl Mümkün Olur?

45:00 Sorunlara Karşı Sabır Göstermek Bizi Mücadeleden Alıkoyar mı?

57:00 Sabrın Bir Ölçüsü Var mı?