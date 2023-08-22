Ergenlik Döneminde Gençler | Aile Çatısı

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü ve Uzman Klinik Psikolog Enes Kaban ile "Ergenlik Döneminde Gençler" konuşuldu

Ergenlik dönemli neden önemli? Gençler ergenlik döneminde hangi fiziksel ve psikolojik değişimleri yaşar? Gençleri anlamak için ebeveynler en çok nelere dikkat etmeli? Kimlik oluşumu ve inanç gelişimi adına neler yapılmalı?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ergenlik Döneminde Gençler" konuşuldu.

Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü ve Uzman Klinik Psikolog Enes Kaban oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Ergenlik dönemindeki gençleri nasıl anlamalıyız?

05:00 Ergenlik neden önemli?

12:30 Ergenlik döneminin aşamaları

16:00 Ergenlik döneminde sağlıklı kimlik gelişimi

28:00 Ergenlik döneminde sağlıklı kimlik gelişimi

32:00 Gençleri ne kadar anlıyoruz?

36:00 Ergenlik döneminde ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı?

48:00 Ergenlik döneminde görülen davranış bozuklukları

56:00 Ergenlik döneminde sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır?

01:04:00 Ergenlik döneminde ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı?

01:21:00 Ergenlik döneminde görülen davranış bozuklukları

01:24:00 Gençlerin kötü alışkanlıklara olan eğilimi nasıl fark edilir?

01:34:00 Ergenlik döneminin dini kimlik oluşumundaki önemi