Ergenlik Döneminde Gençler | Aile Çatısı
Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü ve Uzman Klinik Psikolog Enes Kaban ile "Ergenlik Döneminde Gençler" konuşuldu
Ergenlik dönemli neden önemli? Gençler ergenlik döneminde hangi fiziksel ve psikolojik değişimleri yaşar? Gençleri anlamak için ebeveynler en çok nelere dikkat etmeli? Kimlik oluşumu ve inanç gelişimi adına neler yapılmalı?
Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ergenlik Döneminde Gençler" konuşuldu.
Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü ve Uzman Klinik Psikolog Enes Kaban oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Ergenlik dönemindeki gençleri nasıl anlamalıyız?
05:00 Ergenlik neden önemli?
12:30 Ergenlik döneminin aşamaları
16:00 Ergenlik döneminde sağlıklı kimlik gelişimi
28:00 Ergenlik döneminde sağlıklı kimlik gelişimi
32:00 Gençleri ne kadar anlıyoruz?
36:00 Ergenlik döneminde ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı?
48:00 Ergenlik döneminde görülen davranış bozuklukları
56:00 Ergenlik döneminde sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır?
01:04:00 Ergenlik döneminde ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı?
01:21:00 Ergenlik döneminde görülen davranış bozuklukları
01:24:00 Gençlerin kötü alışkanlıklara olan eğilimi nasıl fark edilir?
01:34:00 Ergenlik döneminin dini kimlik oluşumundaki önemi