VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Okuma Alışkanlığı | Aile Çatısı 18 Temmuz 2023 | 99. Bölüm
Dijital Çağda Anne ve Baba I Aile Çatısı 11 Temmuz 2023 | 98. Bölüm
Koruyucu Aile I Aile Çatısı 04 Temmuz 2023 | 97. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 27 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Travmaların İyileştirilmesinde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 21 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu I Aile Çatısı 16 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Sınav Kaygısını Tetikleyen Faktörler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Ailede İstişare Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Aile İçi İletişimde Sabır | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 82. Bölüm
Ailenin İtibarı: Saygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Ailenin Rahmet Kapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 79. Bölüm
Bayramların Aile İçin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Evlilikte 5S Kuralı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 74. Bölüm
Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 73. Bölüm
Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 72. Bölüm
Eş Seçiminde Kıstaslar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 71. Bölüm
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 70. Bölüm
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 69. Bölüm
Çocuklara Değerler Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 68. Bölüm
Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 67. Bölüm
Evlenilecek Kişiyi Seçmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 66. Bölüm
Duygu Koçu Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 65. Bölüm
Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 64. Bölüm
Bir Ailenin Duygusal Çeyizi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 63. Bölüm
Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
Köken Ailenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
Aile Birliğinin Korunması | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 60. Bölüm
Tek Ebeveynli Aileler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
Aileler İçin Seyahat Terapi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 57. Bölüm
Göçün Aile Üzerindeki Etkisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
Ailede Biz Kültürü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
Ailede Öz Değer Gelişimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Affetmenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
Hayatın Anlamı ve Aile | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhu | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Bağlanma ve Evlilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Boşanma Sürecinde Aile Desteği | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Ergenlikte Kimlik Bunalımı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Aile İçi İletişim ve Sorunlar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Ailede Babanın Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Gençlerle İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Evlilik Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
Çocukların Psikolojik Sorunları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Bağırmayan Ebeveynlik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Evlilikte Güven | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Teknoloji Bağımlılığı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Okul Fobisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Ailede Mutluluk Sanatı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Aile Danışmanlığı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Sağlıklı Beslenmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Üniversite Tercihi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Normal Doğum ve Sezaryen Doğum | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Eş Seçimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Ailede Yas | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Sınav Kaygısı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Aileyi Birbirine Bağlayan Miras | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Sosyal Girişimcilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Çocuklarda Din Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Ailede Çocuk Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Okuma Alışkanlığı | Aile Çatısı

Bu bölümde Yazar Salih Zengin ve Gelişim Psikoloğu Çağla Nur Ünal konuk oldu.

Kitap okumanın çocukların ruh dünyasına, hayal gücüne ve gelişimine nasıl bir katkı sunar? Kitap okumak ebeveynlere nasıl bir katkı sunar? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Travma Etkisi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Yazar Salih Zengin ve Gelişim Psikoloğu Çağla Nur Ünal oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

17:00 Kitap okumanın çocukların ruh dünyasına, hayal gücüne ve gelişimine nasıl bir katkı sunar?

22:30 Kitap okumak ebeveynlere nasıl bir katkı sunar?

24:00 Dijital öğretici içerikler kitabın yerini tutar mı?

39:00 Ebeveynler çocuklara nasıl bir kitap okumalı?

54:00 Çocukların gelişim dönemleri neler?

59:00 Bebek ve çocuk kütüphaneleri

01:05:00 Çocuklara kitap alırken nelere dikkat edilmeli?

01:25:00 İnsan kitaptan ne bekler?

01:28:30 Çocuk kitaplarıyla tarih, kültür ve din aktarım nasıl olmalı?

01:32:00 Kitap çocuğun dünyasında ne anlamlar taşır?

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