Okuma Alışkanlığı | Aile Çatısı

Bu bölümde Yazar Salih Zengin ve Gelişim Psikoloğu Çağla Nur Ünal konuk oldu.

Kitap okumanın çocukların ruh dünyasına, hayal gücüne ve gelişimine nasıl bir katkı sunar? Kitap okumak ebeveynlere nasıl bir katkı sunar? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Ailede Travma Etkisi" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Yazar Salih Zengin ve Gelişim Psikoloğu Çağla Nur Ünal oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

17:00 Kitap okumanın çocukların ruh dünyasına, hayal gücüne ve gelişimine nasıl bir katkı sunar?

22:30 Kitap okumak ebeveynlere nasıl bir katkı sunar?

24:00 Dijital öğretici içerikler kitabın yerini tutar mı?

39:00 Ebeveynler çocuklara nasıl bir kitap okumalı?

54:00 Çocukların gelişim dönemleri neler?

59:00 Bebek ve çocuk kütüphaneleri

01:05:00 Çocuklara kitap alırken nelere dikkat edilmeli?

01:25:00 İnsan kitaptan ne bekler?

01:28:30 Çocuk kitaplarıyla tarih, kültür ve din aktarım nasıl olmalı?

01:32:00 Kitap çocuğun dünyasında ne anlamlar taşır?

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