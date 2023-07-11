Dijital Çağda Anne ve Baba I Aile Çatısı
Dijital ortamın tehlikelerinden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?
Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Dijital Çağda Anne ve Baba Olmak" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Eğitimci - Yazar Rabia Kuruner ve Çocuk Gelişim Uzmanı Hatice Kübra Paylan oldu.
00:00 Aile Çatısı
02:00 Dijital Çağda Anne ve Baba Olmak
08:00 Çocukların Teknolojiye Yönelmesinde Ailenin Etkisi
15:00 Çocukların Teknoloji Kullanımı Nasıl Yönetilmeli?
22:00 Teknoloji Bağımlısı Olup Olmadığımızı Nasıl Anlarız?
30:00 Günde Kaç Saat İnternet Kullanıyoruz?
42:00 Dijital Ortamın Tehlikelerinden Çocuklarımızı Nasıl Koruyabiliriz?
55:00 Ailelerin Teknolojiye Karşı Tutumu Nasıl Olmalı?
1:03:00 Teknopedagojik Eğitim Nedir?
1:10:00 Sanal-gerçek dünya ekseninde ebeveyn-çocuk iletişimi nasıl olmalı?
1:15:00 Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak
1:30:00 Yaş gruplarına göre ekran süreleri ne kadar olmalı?