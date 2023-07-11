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Dijital Çağda Anne ve Baba I Aile Çatısı 11 Temmuz 2023 | 98. Bölüm
Koruyucu Aile I Aile Çatısı 04 Temmuz 2023 | 97. Bölüm
Ailede Bayram Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 27 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Travmaların İyileştirilmesinde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 21 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Ailede "Birey" Olabilme Yolculuğu I Aile Çatısı 16 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Kıskançlık ve Hasetlik Arasındaki İlişki | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Aileyi Ayakta Tutan Değer: Adalet | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Sınav Kaygısını Tetikleyen Faktörler | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Sağlıklı Mutfak, Sağlıklı Birey, Sağlıklı Aile | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Ailede Sağlıklı Gen Aktarımı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Ailede İstişare Kültürü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Aile Büyükleriyle Sağlıklı İletişim | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Aile Yaşamının Kilit Parçaları | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Din Eğitiminde Ailenin Rolü | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Aile İçi İletişimde Sabır | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 82. Bölüm
Ailenin İtibarı: Saygı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Ailenin Rahmet Kapısı | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhunu Yaşamak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 79. Bölüm
Bayramların Aile İçin Önemi | Aile Çatısı 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Doğal Afetlerin Topluma Yansımaları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
Afet Sonrası Toplumu Bilinçlendirmenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 76. Bölüm
Evlilikte 5S Kuralı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
Evlilik Öncesi Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 74. Bölüm
Evlilik Öncesi Fıkhi Hükümler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 73. Bölüm
Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 72. Bölüm
Eş Seçiminde Kıstaslar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 71. Bölüm
Huzurlu Birliktelik: Evlilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 70. Bölüm
Aile Olmak: Bir Yuvada Buluşabilmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 69. Bölüm
Çocuklara Değerler Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 68. Bölüm
Çocuklarda Görülen Psikolojik Problemler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 67. Bölüm
Evlenilecek Kişiyi Seçmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 66. Bölüm
Duygu Koçu Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 65. Bölüm
Evliliğe Giden Süreçte Stres ve Kaygı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 64. Bölüm
Bir Ailenin Duygusal Çeyizi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 63. Bölüm
Olgunlaşmamış Ebeveynle Büyümek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
Köken Ailenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
Aile Birliğinin Korunması | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 60. Bölüm
Tek Ebeveynli Aileler | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
Aileler İçin Seyahat Terapi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
Aile Danışmanlığında Maneviyat Boyutun Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 57. Bölüm
Göçün Aile Üzerindeki Etkisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
Değişen Toplumsal Koşullarda Farklılaşan Aile Yapısı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
Ailede Biz Kültürü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aile Tutumları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
Ev, Çocuk ve Eş Üçgeninde Kadın Psikolojisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
Evlilik Öncesi Sorunlar ve Çözüm Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
Evlilikte Uyum ve Anlaşmazlık | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
Ailede Öz Değer Gelişimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 49. Bölüm
Gelin, Damat ve Kayınvalide İlişkisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Affetmenin Önemi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 47. Bölüm
Hayatın Anlamı ve Aile | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 46. Bölüm
Bağımlılıktan Bağımsızlığa Ailenin Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 45. Bölüm
Ailede Ramazan Ruhu | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 44. Bölüm
Aile Sağlığında Aromaterapi ve Alternatif Yaklaşımlar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
Mutlu ve Uyumlu Bir Evliliğin Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
Bağlanma ve Evlilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 41. Bölüm
Toksik Ebeveyn Davranış Modelleri | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
Boşanma Sürecinde Aile Desteği | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
Ergenlikte Kimlik Bunalımı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Değişen Dünyada Aile Değerlerimiz | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Aile İçi İletişim ve Sorunlar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Duygusal Boşluğu Yemek Yeme İle Doldurma | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Büyütmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Doğum Sonrası Ailenin Psikolojisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Ailede Babanın Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Çocuklarda Görülen Kaygı ve Korkular | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Yaşlılarla İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Gençlerle İletişim Kurma Yolları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Evlilik Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
Okul Öncesi Eğitim | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
Çocukların Psikolojik Sorunları | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
Doğa Dostu Çocuk Yetiştirmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
Bağırmayan Ebeveynlik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
Ailede Sevgi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
Evlilikte Güven | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Rolü | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Teknoloji Bağımlılığı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Okul Fobisi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Ailede Mutluluk Sanatı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
Aile Danışmanlığı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
Sağlıklı Beslenmek | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
Üniversite Tercihi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 12. Bölüm
Normal Doğum ve Sezaryen Doğum | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Eş Seçimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Ailede Yas | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Sınav Kaygısı | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Çocuklarda Dikkat Eksikliği | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
Kardeş Kıskançlığı ve Belirtileri | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
Aileyi Birbirine Bağlayan Miras | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
Sosyal Girişimcilik | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
Çocuklarda Din Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Ailede Çocuk Eğitimi | Aile Çatısı 08 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Dijital Çağda Anne ve Baba I Aile Çatısı

Dijital ortamın tehlikelerinden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Dijital Çağda Anne ve Baba Olmak" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Eğitimci - Yazar Rabia Kuruner ve Çocuk Gelişim Uzmanı Hatice Kübra Paylan oldu.

00:00 Aile Çatısı
02:00 Dijital Çağda Anne ve Baba Olmak
08:00 Çocukların Teknolojiye Yönelmesinde Ailenin Etkisi
15:00 Çocukların Teknoloji Kullanımı Nasıl Yönetilmeli?
22:00 Teknoloji Bağımlısı Olup Olmadığımızı Nasıl Anlarız?
30:00 Günde Kaç Saat İnternet Kullanıyoruz?
42:00 Dijital Ortamın Tehlikelerinden Çocuklarımızı Nasıl Koruyabiliriz?
55:00 Ailelerin Teknolojiye Karşı Tutumu Nasıl Olmalı?
1:03:00 Teknopedagojik Eğitim Nedir?
1:10:00 Sanal-gerçek dünya ekseninde ebeveyn-çocuk iletişimi nasıl olmalı?
1:15:00 Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak
1:30:00 Yaş gruplarına göre ekran süreleri ne kadar olmalı?

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