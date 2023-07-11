Dijital Çağda Anne ve Baba I Aile Çatısı

Dijital ortamın tehlikelerinden çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde Aile Çatısı'nda bu hafta "Dijital Çağda Anne ve Baba Olmak" konuşuldu. Aile Çatısı'nın bu haftaki konukları Eğitimci - Yazar Rabia Kuruner ve Çocuk Gelişim Uzmanı Hatice Kübra Paylan oldu.

00:00 Aile Çatısı

02:00 Dijital Çağda Anne ve Baba Olmak

08:00 Çocukların Teknolojiye Yönelmesinde Ailenin Etkisi

15:00 Çocukların Teknoloji Kullanımı Nasıl Yönetilmeli?

22:00 Teknoloji Bağımlısı Olup Olmadığımızı Nasıl Anlarız?

30:00 Günde Kaç Saat İnternet Kullanıyoruz?

42:00 Dijital Ortamın Tehlikelerinden Çocuklarımızı Nasıl Koruyabiliriz?

55:00 Ailelerin Teknolojiye Karşı Tutumu Nasıl Olmalı?

1:03:00 Teknopedagojik Eğitim Nedir?

1:10:00 Sanal-gerçek dünya ekseninde ebeveyn-çocuk iletişimi nasıl olmalı?

1:15:00 Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak

1:30:00 Yaş gruplarına göre ekran süreleri ne kadar olmalı?