Faydalı Olma Bilinci Çocuklara Nasıl Kazandırılır? | Aile Çatısı
Çocukların İstediği Her Maddi Şeyin Karşılanması Nelere Sebep Olur?
Aile Çatısı'na bu hafta Doç. Dr. Emine Keskiner konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Aile Çatısı
02:00 Ailede İnfak Bilinci
02:00 Biri İçin Faydalı Olma Bilinci Çocuklara Nasıl Kazandırılır?
15:00 İnsanı Yardımlaşmaktan Alıkoyan Şehirler
19:30 Yardımlaşma Ahlakını Kendimizde ve Ailemizde Nasıl Geliştirebiliriz?
26:30 İnfak Etmenin Bir Sınırı Var mı?
31:00 İyilik Yapmak İçin Kaygılandığımızda Ne Yapmalıyız?
40:00 Çocukların İstediği Her Maddi Şeyin Karşılanması Nelere Sebep Olur?
48:00 "Hevesini Alsın" Diye Yapılan Davranışlar Çocukları Nasıl Etkiliyor?
01:00:00 Yardımlaşma Ahlakını Kendimizde ve Ailemizde Nasıl Geliştirebiliriz?