Faydalı Olma Bilinci Çocuklara Nasıl Kazandırılır? | Aile Çatısı

Çocukların İstediği Her Maddi Şeyin Karşılanması Nelere Sebep Olur?

Aile Çatısı'na bu hafta Doç. Dr. Emine Keskiner konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Aile Çatısı

02:00 Ailede İnfak Bilinci

02:00 Biri İçin Faydalı Olma Bilinci Çocuklara Nasıl Kazandırılır?

15:00 İnsanı Yardımlaşmaktan Alıkoyan Şehirler

19:30 Yardımlaşma Ahlakını Kendimizde ve Ailemizde Nasıl Geliştirebiliriz?

26:30 İnfak Etmenin Bir Sınırı Var mı?

31:00 İyilik Yapmak İçin Kaygılandığımızda Ne Yapmalıyız?

40:00 Çocukların İstediği Her Maddi Şeyin Karşılanması Nelere Sebep Olur?

48:00 "Hevesini Alsın" Diye Yapılan Davranışlar Çocukları Nasıl Etkiliyor?

01:00:00 Yardımlaşma Ahlakını Kendimizde ve Ailemizde Nasıl Geliştirebiliriz?