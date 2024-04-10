Zarar Gördüğümüz Akrabamız İle Sıla-i Rahim-i Nasıl Koruyabiliriz? | Aile Çatısı
Akraba Ziyaretinin Önemi Nedir?
Vaiz Huriye Abaydın ve Vaiz Emine Okumuş Oğuz konuk oldu. Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Aile Çatısı
01:20 Aile Birliği Ve Huzuru İçin Sıla-ı Rahim
05:10 Sıla-ı Rahim Ne Demektir?
07:50 Allah Rızası İçin Akraba İle İlişkiyi Sürdürmek: Sıla-ı Rahim
11:08 Kur'an-ı Kerim'de Sıla-ı Rahim Nasıl Anlatılmıştır?
15:48 Aile Birliği Ve Huzuru İçin Sıla-ı Rahim
29:10 Kur'an-ı Kerim'e Göre Sıla-ı Rahimin Önemi
36:15 Sıla-ı Rahim, Toplumda Birlik Veya Dayanışmayı Nasıl Teşvik Eder?
37:10 Allah Rızası İçin Akraba İle İlişkiyi Sürdürmek: Sıla-ı Rahim 4230 Aile Ziyaretlerinin Çocuklara Faydası Nedir?
49:50 Akraba Ziyaretinin Önemi Nedir?
1:03:30 Zarar Gördüğümüz Akrabamız İle Sıla-i Rahim-i Nasıl Koruyabiliriz?
1:07:03 Rahman'dan Bir Bağ: Sıla-i Rahim